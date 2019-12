Stéphane Plaza en couple et bientôt marié ? La date est incertaine !

En avril dernier sur le plateau de "Touche pas à mon poste", il annonçait à Cyril Hanouna ne "plus être sur le marché" et déjà envisager l'étape supérieure. Ce lundi 30 décembre, dans le magazine Télé-Loisirs, Stéphane Plaza s'est projeté dans l'année 2020. Le début d'une nouvelle décennie qui lui apparaît comme importante puisque le présentateur de M6 fêtera ses 50 ans : "Le seul jour où je suis de très mauvaise humeur, c'est le jour de mon anniversaire… Alors imaginez ma tête quand on va m'annoncer que j'ai 50 ans ! [Il rit.] En réfléchissant, je me rends compte que j'ai déjà fait la moitié du chemin. Du coup, je vais essayer de me concentrer sur ce qui compte vraiment : laisser les cons sur la route pour ne pas perdre de temps". Le plus célèbre des agents immobiliers en a également profité pour réaffirmer ses envies de mariage !

Prêt à passer la bague au doigt

Il a confié à Télé-Loisirs que le projet était toujours d'actualité mais qu'il n'arrivait pas à établir une date sur son calendrier : "La date du mariage n'est pas fixée. Les choses se font parfois et se défont. La vie n'est pas si facile quand on est connu et qu'on annonce des choses publiquement. Cela peut jouer des tours. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la beauté d'un amour, évidemment, c'est le mariage…" a-t-il expliqué. Depuis qu'il n'est plus célibataire, Stéphane Plaza s'évertue à protéger l'anonymat de la personne qui partage désormais sa vie et ce n'est visiblement pas maintenant que les curieux en sauront plus !

Par Elodie F.