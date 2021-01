Stéphane Plaza en mission pour Wejdene, il dit tout sur Instagram

Depuis de nombreuses années, Stéphane Plaza s'illustre sur M6 dans différentes émissions. Ce mercredi 20 janvier, le célèbre agent immobilier fête la 100e émission de "Recherche appartement ou maison". À cette occasion, il a posté un long message sur sa page Instagram dans laquelle il dévoile le programme de cette soirée exceptionnelle. "MERCREDI 20 JANVIER SUR M6, assistez à la 100e oui, je dis bien la 100e émission de 'Recherche appartement ou maison'. Des guests de folie : les soeurs Fabienne et Carole Carat avec un projet de famille... Tout aussi fou. Un vrai défi, une recherche irréelle, et plein de surprises. À cette occasion, tous les experts du programme ont été réunis et en bonus : le casting de mes débuts ainsi que des bêtisiers à gogo. S'il ne fallait en garder qu'une... Ça serait celle-ci, la 100e".

Et de poursuivre : "100 émissions, que le temps passe vite, mais quand on est jeune, fou et passionné, c'est pour la vie et merci à vous qui nous suivez, nous n'irions pas si loin sans cette indéfectible fidélité depuis tant d'années".

Une mission "hors caméra"

Le 10 janvier dernier, en plein tournage de l'émission "Recherche appartement ou maison", Stéphane Plaza a révélé être en lien avec la chanteuse Wejdene pour une mission spéciale. "Hors caméra, une autre nouvelle que l'agent immobilier peut révéler. C'est pour son incroyable talent, cette petite et pourtant grande chanteuse Wejdene que je commence les recherches pour lui trouver la perle rare. Alors, on s'accorde une petite pose... Heu pause", a-t-il écrit.

Quelques jours plus tard, Stéphane Plaza a posté une photo sur laquelle il s'affiche avec la chanteuse. L'occasion pour lui d'en dire plus sur cette collaboration, qu'il compte bien mener, mais à une seule condition. "Que mon compte atteigne les 700K (quel pari, alors tous à vos follow !!!)", a-t-il écrit en légende. Et de poursuivre : "Petite précision quand même 'les cocos', c'est bien 'hors de votre vue' (hors caméra) que la recherche immobilière de ma petite pote se déroulera ! Pour son bien-être et pour retrouver le calme et la tranquillité qu'elle mérite ! Par contre, c'est avec un grand plaisir que nous vous partageons ce cliché et que j'accueillerai mes 700 000 followers !". À noter que pour le moment, Stéphane Plaza comptabilise plus de 480 000 abonnés sur Instagram.

Par Non Stop People TV