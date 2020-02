Stéphane Plaza : en plein tournage, il chute et s'en amuse sur Instagram

Les fans de Stéphane Plaza ont le plaisir de le retrouver ce mercredi soir sur M6 dans "le dernier inédit de la série" pour "Maison à vendre", comme l'a précisé l'agent immobilier sur sa page Instagram. Il a accompagné son message d'une "sélection d'images haut de gamme" afin de teaser le programme.

Et de poursuivre dans la suite de sa publication postée mardi 11 février : "Dans ces deux épisodes, nous viendrons d'abord en aide à Marion, mère célibataire qui me fera fondre en larmes. Puis nous rencontrerons Rose et Marc qui nous feront passer des moments de joie intenses. Tant d'émotions différentes pour une seule mission, vous accompagner dans la réalisation de vos rêves. Vous touchez mon coeur, une partie de chacun d'entre vous y vivra donc toujours".

"Tomber a été inventé pour se relever"

En plus d'être aux commandes de "Maison à vendre" sur M6, Stéphane Plaza officie dans "Recherche appartement ou maison". Il a d'ailleurs repris le chemin des tournages pour l'enregistrement de nouveaux épisodes de son émission culte diffusée depuis 2006 sur la chaîne. Et c'est sur Instagram qu'il a dévoilé les premières images d'un nouvel inédit. L'occasion pour ses abonnés d'assister à une nouvelle chute du célèbre agent immobilier sur un court de tennis.

"Ça commence fort avec Jeanne et Sylvain passionnés par la discipline. Et UN revers en pleine tête pour Stéphane, UN ! Je ne suis pas prêt pour Roland Garros moi... pourtant Alexandre m'entraîne grrrrrrrrrr", a-t-il posté en légende de la vidéo. Et de poursuivre avec humour : "Malgré tout, je suis prêt à trouver un appart de 38m2 dans l'Est parisien pour ce petit couple aussi touchant qu'énergique... quoiqu'il m'en coûte ! Tomber a été inventé pour se relever, malheur à ceux qui ne tombent jamais !"

Par Non Stop People TV