Stéphane Plaza : Fatigué des mesures sanitaires, il met les choses au clair

Le monde entier a été bouleversé en 2020. L'arrivée de la pandémie de coronavirus a eu de terribles impacts... Tous les secteurs sont touchés par cette crise sanitaire et les gestes barrières commencent à devenir difficiles à vivre pour un grand nombre de personnes. D'ailleurs, ce mardi 3 novembre, Stéphane Plaza a pris une décision radicale. Sur son compte Instagram, l'expert en immobilier a expliqué qu'il était fatigué des mesures sanitaires et qu'il arrêtait donc le tournage de ses émissions pour M6. Après avoir réalisé plus d'une soixantaine de tests pour savoir s'il était positif au coronavirus après avoir été cas contact, il a simplement décidé de mettre un terme "pour une durée indéterminée" à ses projets. Lors d'une interview accordée à Midi Libre, Stéphane Plaza a expliqué plus en détail les raisons qui l'ont poussées à prendre une telle décision et au passage, il a voulu remettre les choses au clair.

60 tests réalisés...

Stéphane Plaza a démarré : "C’est une décision personnelle, d’abord, les conditions ne sont pas réunies, avec les règles qui s’appliquent au secteur immobilier, pour travailler convenablement. Il y a quelque chose d’incongru dans ce qu’a décidé le gouvernement." Le visage emblématique de M6 a également pointé du doigt les différentes mesures prises par le gouvernement, qui ne sont pas toujours logiques. "J'ai le droit de rencontrer des particuliers pour estimer leur bien mais pas de le faire visiter à l’acheteur en appliquant les mêmes gestes barrière. Or mes émissions montrent des situations réelles, je ne vois pas comment je peux les assurer. Et il y a une autre raison : nous avons de plus en plus de cas contacts sur les tournages", a-t-il déploré.

"J’ai 50 ans, cela peut être angoissant d’être cas contact"

L'acolyte de Karine Le Marchand a également tenu à expliquer qu'il n'était pas "fatigué" comme certains le prétendaient mais que réaliser des tests à répétition l'épuisait. "J'ai fait une soixantaine de tests. C’est à peu près ça, en comptant les tests sanguins, salivaires, PCR, sur le doigt… J’ai été cas contact à plusieurs reprises, par exemple après le tournage de la pub où j’apparais masqué, on a appris que le réalisateur et une comédienne étaient positifs." Ce n'est pas parce qu'il a décidé d'arrêter les tournages qu'il se retrouve néanmoins en vacances. Le pro de l'immobilier a déclaré : "J’ai 50 ans, cela peut être angoissant d’être cas contact. Mais je ne suis pas épuisé comme on a pu le dire et cela ne me dérange pas d’être isolé chez moi ou d’aller travailler à l’agence une fois que tout le monde est parti." En tout cas, les téléspectateurs continueront de retrouver le visage de Stéphane Plaza sur M6 puisque la chaîne a de nombreuses émissions en stock !

Par Solène Sab