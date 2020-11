Stéphane Plaza : fatigué des mesures sanitaires, il prend une grande décision

Cela fait plusieurs mois maintenant que la France doit faire face à la crise sanitaire. Alors que les citoyens pensaient être plus ou moins tiré d'affaires à la rentrée septembre, la contamination a repris de plus belle. C'est pourquoi, Emmanuel Macron a décidé de mettre en place un nouveau confinement. Une situation qui n'a évidemment pas ravi les Français et plus précisément les commerçants, obligés de fermer leur établissement.

Stéphane Plaza s'est donc vu dans l'obligation de fermer ses nombreuses agences immobilières, ce qui ne lui a pas du tout plu. Sur Instagram, il avait décidé de pousser un coup de gueule. "Pendant le confinement les enfants continuent de naître, les amoureux de s'unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s'installer et les moins amoureux ... de divorcer ? Il faudra bien les loger non ? L'immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l'économie (...) ".

"je décide de faire une croix sur la rolex"

Malgré la fermeture de ses agences immobilières, Stéphane Plaza avait décidé de ne pas se laisser abattre. Il avait continué les tournages de ses différentes émissions, notamment "Recherche appartement ou maison". Mais ce mardi 3 novembre, l'animateur a annoncé que ces derniers allaient cesser pour une raison bien précise. Son corps ne supporte plus les tests PCR effectués à la chaîne. "Négatif aujourd’hui ! Plus de nez , plus de bras , plus de chocolat . Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. Je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests" assure-t-il.

Stéphane Plaza, vu récemment dans Alice Nevers conclut ensuite : "A 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes".

Par J.F.