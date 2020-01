Stéphane Plaza généreux : comment il aide des associations avec Chasseurs d’appart'

Sur M6, Stéphane Plaza est aux commandes de plusieurs émissions. Alors que les téléspectateurs le retrouvent ce mercredi 29 janvier dans "Maison à vendre", l'agent immobilier officie aussi dans "Chasseurs d'appart' : qui peut battre Stéphane Plaza ?", une nouvelle émission lancée le 6 janvier dernier sur la chaîne. "Ce nouveau concept d'émission me plaît vraiment", a-t-il confié la semaine dernière au Télégramme Soir. Et de poursuivre : "Face à moi, je retrouve trois concurrents qui, chacun, vont pouvoir proposer deux biens à un éventuel acheteur. Ils ont deux semaines pour préparer le coup. Moi, je ne peux présenter qu'un seul bien et je n'ai que 24 heures pour me préparer. Ces handicaps ne sont pas évidents".

Le coeur sur la main

Dans la suite du reportage mené à Brest par nos confrères, Stéphane Plaza en a dit plus sur les gains mis en jeu dans ce programme. "Si un de mes adversaires gagne, il empoche 3 000 euros. Si c'est moi le meilleur, la même somme est reversée à une association caritative locale. C'est très motivant. Je reverse tous mes gains à une association si je gagne, si je vends ou si mon bien est élu 'coup de coeur'. C'est toujours difficile de partir dans une compétition, il faut en plus représenter une association et quand on connaît moins le secteur (...) Il faut s'appuyer sur des gens compétents sur place".

Par Non Stop People TV