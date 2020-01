Stéphane Plaza : Karine Le Marchand balance une anecdote choquante sur son ami

Entre Karine Le Marchand et Stéphane Plaza, c'est une grande histoire d'amitié mais l'expression "qui aime bien châtie bien" les résume à la perfection. Les deux amis se sont retrouvés pour une interview dans Les Grosses Têtes sur RTL ce mercredi 29 janvier et les confidences de l'animatrice de "L'amour est dans le pré" étaient croustillantes. Elle n'a pas hésité une seconde à raconter une anecdote gênante sur son meilleur ami, qu'il aurait très certainement aimer garder pour lui... Karine Le Marchand, qui a été taclée par Cyril Hanouna en décembre dernier, a révélé au micro : "Le problème est qu’il ne couche plus avec les dames qui vendent leurs appartements. Quand je l’ai connu, quand il faisait visiter parfois… Enfin, c’est très connu que les agents immobiliers b**sent dans les appartements à vendre !". Le plus célèbre agent immobilier de France et de la télévision était plus que mal à l'aise après cette confidence...

Le mari d'une cliente l'aurait menacé de mort

Karine Le Marchand a continué sur sa lancée et a apporté d'autres détails juteux. Elle a notamment révélé qu'il avait eu des relations intimes avec une de ses clientes et que son mari en avait eu vent... Il l'aurait alors menacé de mort. L'animatrice de 51 ans a poursuivi son histoire : "Et un jour, il m'a fait écouter un message. Il était terrorisé, on était en tournage, et il y avait un mec qui le cherchait dans toute la France. Il m'a fait écouter le message, et c'était, ça commençait très gentiment : 'Stéphane Plaza, ce qui serait bien, c'est que tu vendes mon appartement, parce que déjà que tu b***** ma femme, mais alors si en plus tu ne le vends pas ça ne va pas du tout, espèce de…". Stéphane Plaza, qui aide des associations avec "Chasseurs d’appart", a confirmé les propos de son amie à Laurent Ruquier en se défendant comme il le pouvait : "C'était un divorce. Je redonnais du bonheur à cette dame qui n'avait plus son intérieur à jour.". Le duo d'animateurs n'a pas fini de faire sourire les Français.

Par Solène Sab