Stéphane Plaza lance son magazine dédié à l'immobilier et la décoration

C’est la nouvelle mode chez les animateurs de télévision : lancer son propre magazine ! En 2018, Michel Cymes se lançait dans la presse écrite avec la parution de son magazine "Dr Good" créé par le groupe Mondadori ("Télé Star", "Closer", "Grazia"). Le succès a été au rendez-vous puisque "Dr Good" a attiré 131 000 curieux au moment de son lancement alors que les objectifs étaient fixés à 60 000 acheteurs. Cette réussite a donné des idées aux confrères de Michel Cymes. Après le médecin le plus connu du PAF, Sophie Davant s’est lancée à son tour dans cette aventure. L’animatrice de France 2 a créé "S, Le Magazine de Sophie Davant". Son lancement en novembre 2020 a, lui aussi, été un pari gagnant. Pas moins de 150 000 lecteurs se sont laissés tenter par le magazine de Sophie Davant.

"Ce magazine, c'est l'aboutissement d'une vie de passion et de travail"

Désormais, c’est Stéphane Plaza qui a décidé de tenter sa chance avec la presse écrite. L’animateur de M6 va lancer, dès ce jeudi 8 avril 2021, un magazine spécialisé dédié à l'immobilier et à la décoration. Ce bimestriel, baptisé "Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza", se présente comme une déclinaison magazine des émissions à succès de Stéphane Plaza telles que "Recherche appartement ou maison" ou "Maison à vendre". "J'ai commencé l'immobilier à 18 ans. Ce magazine, c'est l'aboutissement d'une vie de passion et de travail", se réjouit Stéphane Plaza", dans le communiqué publié par M6 et Prisma. Au menu : "expertise immobilière, coaching décoration et lifestyle". De quoi attirer les nombreux téléspectateurs de Stéphane Plaza !

Par Matilde A.