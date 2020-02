Stéphane Plaza : L'une de ses émissions truquée ? Un célèbre animateur balance

Si Stéphane Plaza cartonne depuis plusieurs années sur M6 avec ses différentes émissions, l'agent immobilier a dû faire face il y a quelques jours à des critiques. De passage dans Les Grosses Têtes sur RTL, Stéphane Plaza a rapidement été la cible de Laurent Ruquier qui l'a accusé de supercherie pour son programme "Recherche appartement ou maison" : "Monsieur Plaza, ça y est la supercherie a été dévoilée ! (...) Tout le monde l’avait remarqué, personne n’osait le dire. Il fait semblant pendant des heures de faire visiter des appartements à des gens qui disent 'Ah oui c’est celui-là qu’il me faut'. Et puis à la fin de l’émission, ils rajoutent un petit panneau 'Épilogue : Finalement Monsieur et Madame Machin ont décidé de ne pas acheter d’appartement'.

"J'étais comédien"

Très taquin, Laurent Ruquier a surenchéri : "La question que je pose, c’est les figurants et les comédiens, ce sont les mêmes qui font agriculteurs chez Karine Le Marchand ?". Rapidement, Stéphane Plaza a tenté de se défendre : "Il n’y a pas de figurants ni de comédiens ! C’est des vraies personnes ! ". Mais alors qu'il espérait recevoir le soutien de son ami Jeanfi Janssens, ce dernier n'a pas hésité à en rajouter une couche alors qu'il avait participé à l'émission avant d'être connu : "J’étais comédien et j’avais été recruté pour ça". Et du côté de Karine Le Marchand, qui était également présente sur RTL, la meilleure amie de Stéphane Plaza a préféré raconter une anecdote choquante sur l'agent immobilier plutôt que de le défendre : "Un jour, il m'a fait écouter un message. Il était terrorisé, on était en tournage et il y avait un mec qui le cherchait dans toute la France (...) Ça commençait très gentiment : 'Stéphane Plaza, ce qui serait bien, c'est que tu vendes mon appartement, parce que déjà que tu b**ses ma femme, mais alors si en plus tu ne le vends pas ça ne va pas du tout". Finalement, Stéphane Plaza a préféré tout prendre avec le sourire.

Par Alexia Felix