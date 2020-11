Stéphane Plaza nu sur Instagram, il honore sa promesse faite à une ministre

Stéphane Plaza avait une nouvelle fois prouvé son humour décalé il y a quelques jours en faisant une proposition osée à Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement, sur Instagram : "Madame la ministre... Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas. Une promesse net vendeur, what else". Face à ce message, Emmanuelle Wargon avait rapidement répondu avec amusement : "Cher monsieur Plaza, j'ai bien peur que nous soyons sur le point de vous faire gagner votre pari". Et effectivement, Jean Castex, le Premier ministre, a finalement donné raison à sa ministre du logement en annonçant l’allègement du confinement à partir de ce samedi 28 novembre.

"Je tiens toujours mes promesses"

Ainsi ce samedi 28 novembre, les agences immobilières ont donc pu rouvrir leurs portes. Et face à cette bonne nouvelle, Stéphane Plaza a tenu à relever son propre défi : "Merci Madame la Ministre pour les visites, désolé pour vous mais je tiens toujours mes promesses. Et j’ai sorti les gros moyens", a-t-il commencé en story Instagram ce 28 novembre. Les internautes ont ensuite pu découvrir Stéphane Plaza, nu sur un tracteur se déplaçant sur la chanson "Déshabillez moi" de Juliette Greco. Se cachant ses parties intimes avec ses mains, Stéphane Plaza a au passage révélé que Karine Le Marchand l’a aidé pour cette mise en scène : "Ma colocataire m'inspire toujours. Merci pour le tour de tracteur Christian". Des images qui ont beaucoup fait rire sur la Toile.

Par Alexia Felix