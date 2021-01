Stéphane Plaza : pourquoi il a eu dû mal à trouver un appartement à Fabienne Carat

C'est une émission qui cartonne et qui n'est pas prête de s'arrêter ! Depuis de nombreuses années maintenant, Stéphane Plaza présente l'émission "Recherche appartement ou maison". Le but est simple, aider les personnes qui ont du mal à trouver un logement, notamment à cause de leurs exigences.

Et cela fait désormais cent émissions que Stéphane Plaza parcourt la France entière pour loger du mieux possible les personnes qui font appel à lui. Ce mercredi 20 janvier, l'agent immobilier le plus célèbre de France fête donc sa centième émission. Et pourtant, il a fait une pause de quelques semaines avec la crise sanitaire du coronavirus.

"C’est sans doute le projet le plus difficile"

Sur son compte Instagram Stéphane Plaza faisait une annonce il y a quelques semaines : "Négatif aujourd’hui ! Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes".

Mais aujourd'hui, l'animateur est bel et bien de retour ! Après avoir aidé Jeanfi Janssens, il vient en aide à la comédienne Fabienne Carat et sa soeur qui souhaitent vivre "au même endroit mais dans deux endroits distincts". Mais cela n'a pas été de tout repos comme il l'a confié dans les colonnes du Nice Matin : "Elles souhaitaient trouver un grand bien avec deux manières de vivre différentes. C’est sans doute le projet le plus difficile auquel j’ai été confronté dans l’émission".

Par J.F.