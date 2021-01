Stéphane Plaza : pourquoi il a eu du mal à trouver un appartement à Jeanfi Janssens

Après quelques semaines d'absence à la télévision, Stéphane Plaza est de retour. L'agent immobilier phare de la chaîne M6 avait mis ses tournages en pause à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. En effet, l'animateur en avait assez de se faire tester chaque jour. "Négatif aujourd’hui ! Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus. À 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes", a-t-il confié sur Instagram.

"c'est très compliqué"

Ce mercredi 6 janvier marque le grand retour des primes de "Recherche appartement ou maison". Et pour l'occasion, Stéphane Plaza a aidé un de ses proches amis, Jeanfi Janssens a trouvé un appartement. Le colocataire de Karine Le Marchand s'est confié sur cette nouvelle mission dans les colonnes de Télé Star. "On s'est rencontrés il y a sept ou huit ans pour une de mes émissions. On a sympathisé. À l'époque, je lui avais trouvé une perle rare, mais il n'avait pas un rond pour l'acheter. La banque lui avait refusé son prêt. Il se trouve qu'il voulait devenir propriétaire et, comme beaucoup de Français après le confinement, il avait besoin d'un petit extérieur. Il est arrivé au bon moment".

Mais il semblerait qu'aider un ami dans ce genre de situation ne soit pas chose facile. "C'est très compliqué. J'ai quand même hésité car il ne faut pas se tromper. Le but consistait à lui faire comprendre, comme au public, combien même un petit balcon fait gonfler les prix, surtout à Paris", a-t-il précisé.

Par J.F.