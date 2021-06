Stéphane Plaza : pourquoi il s'en est voulu après la mort de sa mère (Exclu vidéo)

Stéphane Plaza est l'une des figures phares de M6. En effet, l'animateur apparaît dans plusieurs émissions de la chaîne, dont une toute nouvelle baptisée "Mieux chez soi". Ce mercredi 23 juin, il était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion d'évoquer les grandes lignes de sa carrière, mais aussi la douloureuse épreuve qu'il a traversée en 2016 avec la disparition de sa maman. Cette dernière est décédée des suites d'un cancer de la plèvre. Peu avant sa mort, l'animateur était à l'hôpital avec son papa et son beau-père à Bordeaux.

"Je savais qu'elle allait partir. Elle est morte dans mes bras, enfin en tout cas à l'hôpital. Quand vous aimez quelqu'un et que vous dites : 'Maman, à tout à l'heure, endors-toi', mais vous savez qu'elle n'allait pas se réveiller parce que vous savez qu'on va la faire partir pour ne pas qu'elle souffre et que vous lui tenez la main et que vous savez que vous n'allez pas la revoir et vous devez sourire, c'est le pire moment. On ne peut pas dire qu'on est content de l'accompagner, mais c'est important d'être là, vous mentez à la personne que vous aimez le plus, mais vous n'avez pas le choix, parce qu'elle ne veut pas entendre les choses, même si elle le sait (...) Le 6 juin, elle est partie à 5 heures du matin... Toute la nuit a été terrible pour moi", a-t-il raconté.

"j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce deuil"

Que lui a-t-il dit avant qu'elle parte ? "Que je l'aimais. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas lui faire une vraie déclaration parce que si vous allez trop loin, elle se doute qu'il y a quelque chose. Vous devez rester léger sans être léger, vous pleurez à l'intérieur, vous avez peur que ça se voit. Elle pensait qu'elle allait sortir de l'hôpital. Pendant deux, trois ans, ça allait beaucoup mieux puis elle est repartie et en un mois - deux ans après - elle est partie très rapidement (...) Je n'ai gardé que cette image parce que je n'ai pas voulu la revoir après", a-t-il répondu.

Dans la suite de l'entretien, Jordan de Luxe a lu la légende d'une photo postée en septembre 2016 par Stéphane Plaza sur sa page Instagram. Un souvenir qui n'a pas laissé l'agent immobilier indifférent. "Je suis très ému. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ce deuil. Je ne comprenais même pas pourquoi elle est partie avant moi. Je m'en suis beaucoup voulu (...) Aujourd'hui, je travaille toujours sur le deuil. Tous les matins quand je me lève, j'ai une douleur, mais il faut vivre autrement, elle me protège là-haut et j'accepte qu'elle soit partie avant moi, mais à une époque, je me faisais même violence pour ne pas être trop pessimiste (...) Je ne suis pas le seul à vivre ça. On a eu des hauts et des bas avec ma maman, mais on était très fusionnels", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV