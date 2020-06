Stéphane Plaza : pourquoi Matthieu Delormeau ne croit pas qu'il vit dans 38m²

Avec la crise du coronavirus, le quotidien des Français a été bousculé. Le PAF aussi. Ainsi, une fois le confinement décrété par Emmanuel Macron en mars dernier, Cyril Hanouna a été contraint de présenter son émission "Touche pas à mon poste" en direct de chez lui. Il a pu ensuite retrouver ses chroniqueurs, mais par écrans interposés.

Le déconfinement a permis aux équipes de retourner physiquement sur le plateau de l'émission. Mais c'est une nouvelle version de "Touche pas à mon poste" qui a été présentée aux téléspectateurs. Baptisé "C que du kif !", le programme garde les fondamentaux de la version initiale, à savoir le décryptage de l'actualité médias par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Seul le plateau a changé, avec un décor "coloré et jovial".

"Petit, mais heureux"

Lundi 15 juin, Cyril Hanouna a démarré une nouvelle semaine aux commandes de "C que du kif !" sur C8. L'occasion pour lui d'aborder différents sujets, notamment le tacle de Pierre-Jean Chalençon à Line Renaud le jour de l'anniversaire du regretté Johnny Hallyday. Ce mardi 16 juin, l'équipe est revenue sur le passage de Stéphane Plaza le 12 juin dernier dans l'émission "L'Equipée sauvage" diffusée sur Europe 1. En plus d'avoir donné des conseils immobiliers aux auditeurs, l'agent immobilier a fait des révélations sur son propre appartement. "C'est un appartement au 6e étage sans ascenseur qui donne un corps superbe, même à 50 ans, qui fait 38m², alors peut-être que je vais faire des travaux et agrandir un peu. Ça se passe plutôt pas mal. Petit, mais heureux. Bien chez soi", a-t-il dit.

Des propos qui ont fait réagir Matthieu Delormeau, ce dernier ayant du mal à croire aux révélations de Stéphane Plaza. "Je l'aime beaucoup, et je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a près de 700 agences qui portent son nom. Il partage ça avec M6, donc je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires qu'il touche. Il va nous faire croire qu'il vit dans un 38m² ? Qu'il rajoute la phrase derrière : 'C'est mon choix'. Qu'il ne laisse pas entendre qu'il n'a pas le choix d'avoir mieux", a-t-il lâché.

Par Non Stop People TV