Stéphane Plaza : pourquoi son passé l’a aidé pour jouer dans Alice Nevers

Très apprécié pour ses talents d'animateur sur M6, Stéphane Plaza est avant tout reconnu pour ses talents d'agents immobiliers. Ce jeudi 22 octobre 2020, les résultats liés à l'activité de son réseau d'agences immobilières ont été dévoilés... et nous avons découvert que le meilleur ami de Karine Le Marchand a touché une jolie somme pour son travail sur l'année 2019.

Depuis quelques semaines, l'agent immobilier le plus célèbre de France s'épanouit dans un tout autre domaine : la fiction ! A 50 ans, Stéphane Plaza vient en effet de se lancer dans une carrière de comédien et a obtenu un petit rôle dans la série policière "Alice Nevers". Dans le deuxième épisode de la saison 17 qui sera diffusé ce jeudi 22 octobre 2020, Stéphane Plaza incarne le docteur Nathan Gallois, un urgentiste confronté à un dilemme cornélien et profondément torturé.



A cette occasion, l'animateur s'est confié à nos confrères de Télé-Loisirs et révèle qu'il a été approché par TF1 pour ce rôle : "C'est TF1 qui a fait la démarche de venir me chercher. Je pense qu'avec le réalisateur de l'épisode, ils ont vu le film J'ai perdu Albert, dans lequel j'avais un premier rôle, déjà à contre-emploi. Ils ont pensé à moi pour incarner cet urgentiste généreux mais un peu tourmenté. Il est vrai aussi qu'Ego Production qui produit Alice Nevers me connaît bien. Cette société produisait aussi L'homme de la situation, une série dans laquelle j'ai joué sur M6. Ils étaient rassurés sur mon côté travailleur. Mais avant d'accepter, j'ai demandé l'accord de ma chaîne" explique-t-il.

Stéphane Plaza inspiré par son passé pour ce rôle

L'animateur de "Recherche appartement ou maison" révèle également en quoi son passé l'a aidé à préparer son rôle : "J'ai eu la malchance d'avoir à subir neuf opérations. Et j'ai dû accompagner ma mère dans sa lutte contre le cancer. J'ai aussi beaucoup d'amis médecin. Je connais donc bien ce milieu et je l'apprécie à sa juste valeur. C'est d'ailleurs l'occasion de tirer mon chapeau au personnel soignant".



Pour se mettre dans la peau d'un médecin, Stéphane Plaza a aussi opté pour une petite immersion : "J'ai été à l'hôpital, dîné avec mes amis médecin. J'ai travaillé avec ma coach Catherine Lombard, qui est un peu ma deuxième maman. Et puis, lors d'une séquence, mon personnage fait un massage cardiaque. J'ai pris des cours avec un urgentiste pour être crédible".

Par E.S.