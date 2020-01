Stéphane Plaza prêt à devenir papa ? Il évoque son désir de paternité

La carrière de Stéphane Plaza est au beau fixe. Animateur phare de M6, il sera aux commandes de "Maison à vendre", ce mercredi 15 janvier. Dans ce nouveau numéro de son programme, l’agent immobilier du PAF devra prêter main-forte à Danièle, 65 ans, mais aussi à Lucien et Céline. Côté amour, Stéphane Plaza est plutôt discret, ne se livrant qu’à de rares occasions. En avril 2019, pourtant, il levait le voile sur sa vie sentimentale sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste". Le grand ami de Karine Le Marchand annonçait qu’il n’était plus un cœur à prendre. "Je pense que je vais aller au mariage", disait-il, sans pour autant révéler l'identité de celle qui a fait chavirer son cœur. À quelques mois de son 50e anniversaire, qu’il célèbrera le 9 juin prochain, ce projet est toujours d’actualité. "La date du mariage n’est pas fixée. Les choses se font parfois et se défont", avait-il lancé à nos confrères de Télé-Loisirs.

"Oui, j’ai envie de bébé"

Autre projet en vue pour Stéphane Plaza : celui de devenir père. En effet, mercredi 8 janvier, le principal concerné a fait une allusion timide à ses envies de paternité dans "Chasseurs d’appart’ : qui peut battre Stéphane Plaza ?". Un agent immobilier – en lice pour remporter la somme de 3 000 euros – présentait alors un appartement à un couple. Dans ce dernier, une chambre d’enfant et une chambre parentale. "Il y a tout ce qu’il faut. Et si vous faites un bébé, vous pourrez même mettre un berceau", a d’abord commenté le présentateur. Et de poursuivre, se montrant plus songeur : "Oui, j’ai envie de bébé en ce moment, oui… mais avec qui ?". Encore une fois, Stéphane Plaza préfère garder la réponse pour lui.

Par Laura C-M