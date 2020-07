Stéphane Plaza : Qu’est-ce que la dyspraxie, ce trouble dont il souffre ?

Depuis plus de quinze ans, Stéphane Plaza est un des visages emblématiques de la chaîne M6. L'animateur de 50 ans assure en effet la présentation de plusieurs émissions en rapport avec l'immobilier à savoir : "Recherche appartement ou maison", "Chasseurs d'appart" mais aussi "Maison à vendre".



S'il prend toujours la parole pour partager sa bonne humeur et sa positivité, l'animateur s'est récemment exprimé sur un sujet qui lui tient à coeur : le handicap. Le 14 mai dernier, Stéphane Plaza a en effet publié sur Instagram, un montage regroupant les visages de huit célébrités à savoir Albert Einstein, Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Cara Delevingne, Tom Cruise, Daniel Radcliffe, Steven Spielberg... et lui même. En légende, l'animateur a demandé à ses abonnés quel était le point commun entre ces huit stars avant de répondre : "Non, pas leur beauté ni leur talent exceptionnel .. enfin pas que ... Mais la dyspraxie !"

Stéphane Plaza : atteint de dyspraxie, il donne la définition

Pour que ses abonnés soient avisés, l'agent immobilier le plus célèbre de France a ensuite donné plus d'informations concernant ce trouble dont il souffre depuis toujours : "En gros c’est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les deux fonctionnent très bien, mais pas ensemble !" a-t-il affirmé avant de lister les symptômes de ce trouble neurologique : "Maladresse, dyslexie, difficulté à maîtriser sa force et à faire ses lacets (ceux-là sont chez moi), organisation, rangement, repérage dans le temps compliqué, et difficulté à faire sa toilette tout seul entre autres… mais grande créativité".



L'occasion pour Stéphane Plaza de partager un message fort : "Être différent signifie simplement que vous êtes assez courageux pour être vous-même".





Par E.S.