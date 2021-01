Stéphane Plaza : sa déclaration enflammée à une chroniqueuse de TPMP !

Delphine Wespiser était présente autour de la table des chroniqueurs pour la grande rentrée de Touche Pas à Mon Poste. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas passée inaperçue.

En effet, la jeune femme a fait sensation auprès de l'animateur Stéphane Plaza. Très discret sur sa vie amoureuse, celui qui vient de faire son grand retour à la télévision n'a pas hésité à faire une déclaration enflammée à la jeune femme par le biais de Cyril Hanouna. L'animateur de la chaîne M6 a envoyé un message à son collègue pour faire part de son coup de coeur envers l'ancienne Miss France. Et bien évidemment, l'animateur de TPMP a décidé de lire le texto à voix haute !

"J’ai toujours été raide dingue amoureux de Delphine"

"J’ai toujours été raide dingue amoureux de Delphine. C’est pour moi la plus belle femme du monde. Je lui donne tout, même mon âme. On peut le dire à la France entière : un mot de sa part, je traverse le monde pour la retrouver" a lu Cyril Hanouna.

Face à cette belle déclaration, Delphine Wespiser qui partage sa vie depuis de longues années avec Roger a déclaré : "Je suis ravie de savoir que c’est Plaza parce que j’aime beaucoup ce qu’il fait. […] Il est très frais, très spontané et je l’aime beaucoup". Les chroniqueurs n'ont pas lâché l'affaire et ont demandé à la jeune femme s'il aurait pu se passer quelque chose avec Stéphane Plaza. Gênée, elle s'est contentée de répondre : "Dans une autre vie, tout est possible". Une réponse qui n'a évidemment pas plu à Cyril Hanouna : "Bon, c'est mort. Je vais dire à Stéphane : 'C'est pas la peine que tu te déplaces là, ça va te coûter une note de taxi pour rien'".

Par J.F.