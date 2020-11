Stéphane Plaza : Sa proposition osée à une ministre

Le deuxième confinement en France n’est pas forcément du goût de Stéphane Plaza. L’animateur de M6 avait poussé un coup de gueule sur Instagram alors qu’il a été contraint de fermer ses agences : "Pendant le confinement les enfants continuent de naître, les amoureux de s'unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s'installer et les moins amoureux ... de divorcer ? Il faudra bien les loger non ? L'immobilier est donc essentiel ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l'économie. Je peux me rendre dans mon agence suivre vos dossiers mais je dois fermer mon agence et ne pas vous recevoir, j'ai le droit d'estimer et de rentrer un mandat avec un particulier pour vendre son bien mais interdit de le faire visiter avec un acheteur". Et l’allocution d’Emmanuel Macron ce mardi 24 novembre a visiblement fait plaisir à Stéphane Plaza

"Une promesse net vendeur"

Devant des millions de personnes, Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des commerces "non essentiels" à partir de ce samedi 28 novembre : "Enfin, je sais combien c'est important, tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre jusqu'à 21h mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier". Une nouvelle qui devrait réjouir Stéphane Plaza qui a décidé de s’adresser directement à la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon. L’animateur a fait une proposition assez osée dans sa story Instagram : "Madame la ministre... Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas. Une promesse net vendeur, what else". Reste à voir si Stéphane Plaza osera tenir sa promesse.

Par Alexia Felix