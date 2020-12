Stephane Plaza s'installe chez Karine Le Marchand : elle n'en peut plus !

Karine Le Marchand découvre les joies de la vie à deux… avec Stéphane Plaza ! À peine le second confinement annoncé que l’agent immobilier le plus célèbre du PAF s’est installé chez la meilleure amie des agriculteurs, en novembre 2020. Et pour cause. À l’occasion d’une conférence de presse pour le centième numéro de "Recherche appartement ou maison", celui qui a vu son activité être impactée par la crise du coronavirus a expliqué avoir entrepris des travaux dans son appartement "qui vont prendre sept à huit mois".

C’est (presque) sans prévenir que l’animateur a débarqué chez son acolyte qui s’est fait une joie de l’accueillir malgré sa surprise de le voir arriver avec ses valises. "Comment ça, je me mets où ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ta valise ?", lui aurait-elle lancé. "J'ai envoyé un message sur Instagram, tu n'as pas répondu. Qui ne dit mot consent", lui a alors répondu l’animateur. Depuis, les deux meilleurs amis dévoilent leur quotidien de colocataire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec leur live pour répondre aux questions des followers les plus curieux. S’ils semblent s’amuser ensemble, Stephane Plaza a admis que Karine Le Marchand "n’en peut déjà plus" de l’avoir chez lui.

Stephane Plaza le "tonton" de Karine Le Marchand

"Je lui avais envoyé un message sur Instagram et quand elle m'a vu avec mes valises, elle a été un peu inquiète", a-t-il poursuivi. Pour autant, leur aventure à deux est loin d’être finie : "Je viens de relouer mais on m'a coupé l'électricité donc je suis obligé de retourner chez Karine Le Marchand". En recevant Stephane Plaza chez elle, c’est tout le quotidien de l’animatrice de "La France a un incroyable" qui a été chamboulé : "Je fais un peu le tonton et je lui change un peu sa vie ! On n'a pas le même fonctionnement. Je suis trop jeune et j'ai cette folie qu'elle n'a pas. Elle est plus âgée que son corps". Voilà qui promet !

