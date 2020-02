Stéphane Plaza : Son anecdote improbable sur un accident de scooter

Le chercheur d’appart le plus connu de France revient avec un nouvel épisode inédit de "Recherche appartement ou maison" sur M6. Il va aider Clémence, une blogueuse lifestyle à trouver un pied-à-terre dans Paris. Une tache pas si simple car la jeune femme veut un appartement de type loft, atypique, au dernier étage et avec ascenseur. Rien que ça ! Pour parcourir Paris à la recherche de cette perle rare, Stéphane Plaza va devoir chevaucher son scooter et faire attention aux dangers de la route. En effet, un accident de scooter en particulier lui a laissé un drôle de souvenir…

Les auteurs de l’accident le prennent en photo alors qu’il est à terre

C’était en 2015. Stéphane Plaza sortait de soirée. Plus exactement d’une soirée au théâtre avec Jean-Pierre Castaldi. Les deux amis avaient bu. Alors qu’il repart à scooter, un camion le percute et le renverse. Stéphane Plaza chute et se retrouve au sol. Les personnes sortent du camion et viennent le voir. "Au lieu de me relever on me dit : 'Attendez monsieur Plaza, on fait un selfie avec vous'. Par terre ! C'est surréaliste !", a raconté l’animateur lors de son passage dans l’émission d’Alessandra Sublet sur Europe 1. Pour Stéphane Plaza, ce n’était guère flatteur. Pourtant, les auteurs de l’accident ont continué à prendre des selfies en attendant l’arrivée des pompiers. Sympa ! Finalement, Stéphane Plaza n’est pas allé plus loin et n’a pas fait de constat, ni de déclaration auprès de la police. Même s’il n’était pas en tort, il savait qu’il aurait dû souffler dans le ballon et a préféré s’abstenir.

Par Mélanie C.