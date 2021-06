Stéphane Plaza : Son bouleversant message pour sa mère décédée

Dans la nuit du 5 au 6 juin 2016, la vie de Stéphane Plaza a tout simplement basculé lorsque sa mère Christiane est décédée des suite d’un cancer. Un véritable drame pour l’animateur de M6, qui ne cesse de rendre hommage à sa mère depuis sa disparition : "C’est un deuil très difficile à porter, j’ai beaucoup de tristesse en moi. Je pleure tous les jours pour l’instant. Mais quand je croise les gens, je souris parce qu’ils n’ont pas à connaître ma tristesse. […] J’essaie de continuer à vivre […] Maintenant, il faut arrêter et vivre ! Se torturer ne la fera pas revenir. J’ai fait un travail sur moi-même pour arriver à cette conclusion", avait confié Stéphane Plaza auprès de Télé Loisirs en septembre dernier.

"Elle rayonne en ange gardien"

Et ce dimanche 6 juin, Stéphane Plaza a eu une nouvelle pensée pour sa mère. Sur son compte Instagram, le grand ami de Karine Le Marchand a dévoilé un cliché représentant un ange accroupi devant deux bougies. Stéphane Plaza a dévoilé en légende un court texte très touchant : "Depuis 2016 une très belle étoile dont je suis fier me surveille et me protège de là haut. Elle rayonne en ange gardien sur mon épaule, dans mon cœur et sur ma vie". Déjà en février dernier, Stéphane Plaza avait ému les internautes en dévoilant une touchante vidéo de l’un des passages de sa mère dans son émission sur M6 : "Maman je t’aime pour toujours", avait-il écrit sobrement.

Par Alexia Felix