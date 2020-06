Stéphane Plaza : son hommage bouleversant à deux candidats de "Chasseurs d'appart" décédés

Bonne nouvelle pour les fans de Stéphane Plaza ! Depuis le 15 juin dernier, le célèbre agent immobilier est de retour sur M6 dans l'émission "Chasseurs d'appart' : Qui peut battre Stéphane Plaza ?". Dans cette nouvelle édition de l'emblématique programme, le meilleur ami de Karine Le Marchand entre en concurrence avec d'autres agents immobiliers pour dénicher des perles rares aux participants.

Très actif sur Instagram, celui qui vient de fêter ses 50 ans, publie ce mardi 23 juin 2020, un message des plus solennels, en mémoire à deux anciens candidats tragiquement disparus. Son long et émouvant message commence par à un hommage à Julie, une ancienne candidate qui avait participé au programme en 2016 : "À notre ange Julie Fauroux, si tu nous regardes. Tu nous as quittés le 8 septembre 2018 suite à un accident de la route à Toulouse mais tu es toujours dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu avais brillamment remporté la compétition Chasseurs d’appart en 2016, et j’étais fier de toi".

"Vous nous manquez"

L'occasion pour Stéphane Plaza d'attirer l'attention sur l'association "Victimes et avenir" : "Je sais à quel point il est difficile de perdre un être cher, à quel point personne n’est préparé à voir partir un enfant, ce n’est pas l’ordre logique des choses. Patrick ton papa, soutient lui aussi cette association qui se bat au quotidien pour les victimes d’accident corporel et leur famille... C’est pour moi le témoignage d’un amour inconditionnel. Qu'elle doit être fière et admirative en t’observant de là-haut".

Cette émouvante publication est également adressée à Yonnel Ponton, autre participant et gagnant de la compétition en 2017 : "A toi et mon Yonnel Ponton, gagnant de la compétition chasseur 2017, parti trop tôt dans ces mêmes conditions...Cette semaine inédite de chasseur vous est dédiée, vous nous manquez" a écrit Stéphane Plaza avec tristesse.







Par E.S.