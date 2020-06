Stéphane Plaza : son touchant hommage à sa maman décédée

Toujours souriant et blagueur dans ses émissions, Stéphane Plaza a vécu un deuil très difficile en perdant sa maman décédée il y a quatre ans. Une épreuve douloureuse qui a marqué l'animateur de M6 proche d'elle. Sa maman était d'ailleurs apparue dans "Maison à vendre" pour lui faire une surprise. Alors que la fête des mères tombe ce dimanche 7 juin, l'animateur a tenu à rendre hommage à sa maman Christiane qui se battait contre un cancer depuis 2012. Sur Instagram, Stéphane Plaza a écrit un touchant message en citant d'abord des paroles d'Henri Lacordaire, un religieux : "Le souvenir... c’est la présence dans l’absence, la parole dans le silence. C’est le retour sans fin d’un bonheur passé auquel le cœur donne l’immortalité".

"J’allume une bougie pour toi"

Quatre ans après la disparition de sa maman, Stéphane Plaza lui adresse : "Et maman si tu continues d’exister, c’est parce que le paradis se trouve dans celui de ceux qui t’ont tant aimé. On le dit, il y a toujours une fenêtre ouverte au bout du chagrin. J’allume une bougie pour toi, je sais qu’elle éclairera aussi la suite de mon chemin". Pour illustrer cet hommage, l'animateur a choisi un cliché symbolique pour sa maman qui était fleuriste. Devant une fenêtre avec des gouttes de pluie, est posée une marguerite dans un soliflore avec quelques pétales tombées. Une fleur dont le symbole est l'amour fidèle, la pureté et l'innocence. Un délicat témoignage d'affection.

Par Marie Merlet