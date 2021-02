Stéphane Plaza : Son touchant hommage à sa mère décédée

C’est en avril 2016 que Stéphane Plaza a fait face à un terrible drame, la mort de sa mère des suites d’un cancer. Durant de longs mois, l’animateur de M6 a été plongé dans un profond deuil : "Je ne ferai jamais mon deuil. Je dois apprendre à vivre avec ma peine. Je pense tout le temps à elle, et j’essaie de respecter encore plus les valeurs que mes parents ont essayé de me transmettre. Nous étions très fusionnels", avait-il confié dans Nous Deux. Puis en 2019, Stéphane Plaza avait dévoilé un tendre message pour sa mère : "La mort n'est rien, je suis seulement passé, dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi".

Nouvelle pensée pour sa mère

Régulièrement sur les réseaux sociaux, Stéphane Plaza rend hommage à sa défunte mère. En décembre dernier, il avait écrit sur Instagram : "La prière comme un volant et non comme une roue de secours. Régulièrement je reviens à toi. Tu m’assures une paix profonde quand je me confie. Courageuse maman, où que j’aille je ne manque jamais une occasion de prier pour toi". Et ce dimanche 21 février, le grand ami de Karine Le Marchand a eu une nouvelle pensée pour la femme de sa vie, cinq ans après sa disparition. C’est dans sa story Instagram que Stéphane Plaza a publié une touchante vidéo de l’un des passages de sa mère dans son émission : "Maman je t’aime pour toujours", a écrit sobrement l’animateur.

Par Alexia Felix