Stéphane Plaza : son touchant message pour remercier ses fans après son anniversaire

C'est sur M6 que les téléspectateurs l'ont découvert. Stéphane Plaza est aujourd'hui l'agent immobilier phare de la chaîne, aux commandes de plusieurs émissions, de "Maison à vendre" à "Recherche appartement ou maison" en passant par "Chasseurs d'appart'". Mardi 9 juin, l'animateur a fêté ses 50 ans. Un anniversaire que son amie Karine Le Marchand n'a pas oublié. En effet, la présentatrice de "L'amour est dans le pré" lui a souhaité sur Instagram, non sans ressortir de ses placards une série de photos de leurs meilleurs moments à deux. En légende, elle a posté le message suivant : "Top model, danseur étoile, influenceur ? Détrompez-vous... C'est juste mon BFF et il a 50 ans ! Je t'aime mon Steph pour tout ce que tu es".

"Je n'ai pas souhaité fêter mon anniversaire"

De son côté, Stéphane Plaza a posté un message sur Instagram pour remercier tous ceux et celles qui ont pensé à son anniversaire. Et encore une fois, l'agent immobilier de M6 n'a pas lésiné sur l'humour ni sur l'émotion. "Comme les précédents, je n'ai pas souhaité fêter mon anniversaire, mais... Merci pour vos fleurs, vos messages, votre chaleur, pour ces moments de grâce, pour ces moments de joie qui passent. Je pourrais vous dire merci comme on dit bonjour parce que je reçois tant en retour. Hier est derrière, demain est mystère, mais aujourd'hui est un présent", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Tant de bienveillance, rien que pour ça je ne regrette pas d'avoir eu 50 ans (enfin je demande à recompter quand même parce que j'ai rien vu passer !!) Comme dirait Jean Dujardin et non pas Jeannot Lapin : 'C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge'". Quelques jours avant son anniversaire, à l'occasion de la fête des mères, Stéphane Plaza avait eu une pensée pour sa maman décédée.

