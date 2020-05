Stéphane Plaza touché par un handicap, il se confie

C'est un secret que l'animateur de Recherche appartement ou maison a gardé pendant plusieurs années. Stéphane Plaza qui a changé de tête pendant le confinement, vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram et dévoile le handicap dont il souffre depuis plusieurs années maintenant. Et il semblerait qu'il ne soit pas le seul puisque de nombreuses personnalités ont également cette maladie, la dyspraxie.

Sur Instagram, il a posté une photo montage de lui et 7 autres célébrités comme Einstein, Jean Dujardin, Cara Delevigne, Tom Cruise ou encore Johnny Hallyday.

En légende, Stéphane Plaza écrit avec beaucoup d'humour : "A votre avis quel est le point commun entre ces 8 personnes extraordinaires ? Non, pas leur beauté ni leur talent exceptionnel…enfin pas que… Mais la dyspraxie !"

"les handicaps sont une forme de singularité"

Il dévoile ensuite en quoi consiste ce handicap qui lui complique la vie depuis plusieurs années maintenant. "En gros, c’est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les 2 fonctionnent très bien, mais pas ensemble ! maladresse, dyslexie, difficulté à maîtriser sa force et à faire ses lacets (ceux là sont chez moi) organisation, rangement, repérage dans le temps compliqués, et difficulté à faire sa toilette tout seul entre autres ... mais grande créativité !"

Stéphane Plaza bientôt marié, conclut ensuite avec un message positif : "Les handicaps sont une forme de singularité qui met toujours en valeur tant d’autres qualités insoupçonnées ! 'Être différent signifie simplement que vous êtes assez courageux pour être vous même'".

Par J.F.