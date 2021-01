Stéphane Plaza : une star internationale a fait appel à ses talents d'agent immobilier

Stéphane Plaza n'en finit plus de séduire les Français ! Ce mercredi 20 janvier, M6 diffuse le centième numéro de son émission phare, lancée en 2006, "Recherche appartement ou maison". Pour cette occasion particulière, Stéphane Plaza s'est lancé un défi de taille. Il a décidé d'aider l'une des stars de la série "Plus Belle la vie", Fabienne Carat, qui a prêté ses traits à Samia Nassri de juillet 2005 à janvier 2021. La comédienne avait des critères particulièrement complexes puisqu'elle voulait s'installer avec sa soeur tout en gardant sa liberté. "Il fallait deux entrées, des espaces indépendants pour concilier la vie de famille de sa sœur - avec son mari et leur enfant - et l'existence de célibataire de Fabienne", a déclaré Stéphane Plaza à Télé Star. En tout cas, le pro de l'immobilier possède un beau carnet d'adresses et Fabienne Carat n'a pas été la seule artiste à faire appel à ses services. Une célèbre chanteuse américaine a aussi trouvé son bonheur grâce à l'animateur préféré des Français.

Une star internationale

Dans son interview, Stéphane Plaza a confié qu'il avait aidé Didier Deschamps à trouver un bien qui lui convenait, mais il a aussi précisé avec fierté que des Américains faisaient appel à ses services. En parlant de ses clients, il a révélé, amusé : "À l'étranger, il y en a eu beaucoup parce que mon anglais est fantastique !" L'agent immobilier a également annoncé qu'il était venu en aide à Katy Perry tout en ajoutant : "Evidemment, j'ai conclu sur les deux !" Ses talents ne sont plus à prouver et Stéphane Plaza parvient toujours à trouver des perles rares à ses clients. En fera-t-il de même pour Fabienne Carat ? Réponse dès 21h05 sur M6 !

Par Solène Sab