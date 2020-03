Stéphane Rotenberg papa : qui est sa fille Emma ?

Le 19 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la nouvelle et onzième saison de "Top Chef". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 15 nouveaux candidats. Au fil de la compétition, certains d'entre eux ont été éliminés. Si Hélène Darroze n'a plus que deux concurrents dans sa brigade, Philippe Etchebest et Paul Pairet n'en ont perdu aucun. Par contre, il ne reste qu'une candidate dans l'équipe de Michel Sarran. En effet, après les éliminations de Jordan et Pauline, le chef ne compte plus que sur Nastasia pour aller le plus loin possible dans le concours culinaire.

Aux commandes de "Top Chef", les téléspectateurs ont retrouvé Stéphane Rotenberg. L'animateur présente aussi chaque mardi la saison anniversaire de "Pékin Express" dont la demi-finale a été reportée au 31 mars prochain. Discret sur sa vie privée, il a une fille prénommée Emma. À 23 ans, elle est styliste et mannequin. Sur Instagram, elle partage de nombreux clichés en lien avec sa passion pour la mode.

Une relation père/fille à distance

Quel est son parcours ? À 15 ans déjà, Emma était déjà attirée par le monde de la mode, comme l'a confié Stéphane Rotenberg à Femme Actuelle. À l'époque, il lui avait proposé d'assister au défilé de mode de Vanessa Bruno lors de la fashion week à Paris. C'était en 2012. "Comme je savais qu'elle était un peu curieuse, je l'avais emmenée. Est-ce que ça a provoqué un déclic ? Elle était toute jeune", expliquait-il. Après des études à Milan, elle a monté sa marque en juillet 2018, "Rowen Rose". "C'est vrai que c'est bluffant de lancer sa marque si jeune. C'est son ambition", continuait-il.

Un an avant la création de sa marque, Emma a reçu son tout premier prix de mode en participant au concours "Denim Première Vision". Cinq écoles de mode et de technologie les plus prestigieuses d'Europe se sont affrontées. Elle en est sortie grande vainqueur avec son équipe. Si la jeune femme vit de sa passion, c'est loin de son papa qu'elle le fait. En effet, elle réside à Milan. "Elle rentre plus souvent ici (NDLR, en France) que je ne vais là-bas. Aujourd'hui, il y a des facilités de communication qui font que la distance est moins douloureuse", a confié Stéphane Rotenberg à Télé 7 Jours.

Par Clara P