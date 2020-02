Stomy Bugsy : son message fort à Emmanuel Macron dans TPMP

Comme chaque jour, TPMP reçoit des invités. Jeudi 20 février, c'est le rappeur Stomy Bugsy qui est venu sur le plateau de l'émission présenter la pièce de théâtre, "Un jour j'irai à Détroit" qu'il a co-écrite et qui vise à réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais mobilisés lors de la Seconde Guerre Mondiale. Un sujet qui tient particulièrement à cœur au rappeur engagé. Il a profité de l'invitation dans l'émission de Cyril Hanouna pour lire une lettre destinée au Président de la République, Emmanuel Macron. Juste avant la lecture, le participant de "The Island" ajoute que ces mots ont été écrits au nom de l'historienne Armel Mabon et de David Declos, un ancien détenu, co-auteur de la pièce de théâtre et présent sur le plateau également.

Un texte dans lequel le rappeur accuse

"Monsieur Le Président, je me permets de vous lire cette lettre, car depuis plus de 75 ans, notre beau drapeau est marqué de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches : je veux vous parler du massacre des tirailleurs sénégalais" débute Stomy Bugsy sur le plateau de TPMP bien silencieux. Avant de revenir sur le parcours de ces soldats "ex-prisonniers de guerre le 1er décembre 1944 au camp de Thiaroye près de Dakar, exécutés parce qu’ils avaient osé réclamer leurs soldes de captivité et ensuite jetés dans des fosses communes".

Le rappeur construit la deuxième partie de son texte façon "J'accuse" d'Emile Zola et demande ensuite au Président de la République de rendre hommage à ces soldats et de reconnaître officiellement leurs actes de bravoure. Il termine sa lettre par, " Monsieur le Président, je vous accuserai vous aussi si, à votre tour, vous choisissez de ne rien faire."

Par Valentine V.