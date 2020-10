Suicide de Yann Epstein : pourquoi sa fille s'en prend à Véronique Genest

Ce lundi 12 octobre 2020, Véronique Genest annonçait avec tristesse la mort de son ami, le comédien Yann Epstein. "Mon pote Yann Epstein vient de se tirer une balle dans la tête. Il était au bout du rouleau. Put***de métier, put*** de vie. C’était un super mec ! Je suis dévastée" écrivait l'actrice de 64 ans.

"Il est mort il y a un mois et je ne l’ai appris qu’aujourd’hui. Comment est ce possible ? Nous vivons dans un monde de fou et la distanciation n’arrange rien. ’Loin des yeux, loin du coeur’ Comment percevoir la détresse des autres si on ne les voit plus ?" ajoutait l'héroïne de Julie Lescaut.



Au lendemain de cette triste annonce, Véronique Genest se retrouve au coeur d'une vive polémique. La fille de Yann Epstein, Déborah Epstein, plus connue sous le nom de SoShy, accuse l'actrice d'avoir menti. Ce mardi 13 octobre 2020, la jeune femme de 34 ans est en effet sortie du silence pour rétablir la vérité au sujet de la mort de son père, décédé à l'âge de 67 ans.

SoShy s'en prend à Véronique Genest sur Twitter

La chanteuse qui avait signé un featuring avec Timbaland et Nelly Furtado en 2009 a directement répondu au tweet de Véronique Genest : "J’espère que vous plaisantez ? Effacez cela tout de suite. Vous avez un toupet monstrueux. 1/ Ça n’est pas ce qui s’est passé. 2/ Dévastée mais absente aux obsèques. Un peu de respect peut être ? Merci" a-t-elle écrit visiblement agacée.



Ce à quoi Véronique Genest a répondu : "Oui dévastée de ne pas l’avoir su et par la culpabilité de ne pas avoir été à Paris la dernière fois qu’il m’a appelée à l’aide. Pour le reste, c’est ce qu’on m’a dit hier quand je l’ai appris et si ce n’est pas la vérité, j’aimerais la connaître".



Pas convaincue et toujours aussi furieuse, SoShy a fait savoir à l'actrice qu'elle n'avait pas l'intention d'annoncer la mort de son père pour le moment : "A la base, je n’ai rien demandé. Elle s’est emparée des médias pour pleurer mon père, je demande juste qu’elle s’excuse pour avoir propagé ces propos avant de venir trouver ses enfants et nous présenter ses condoléances. (...) Mais quelle honte... et quel irrespect. Il n’a JAMAIS parlé de vous. Point barre. Je ne veux rien de vous. Nous ne voulons rien de vous. Laissez nous en paix, mes frères, ma sœur et moi !". Touchée, Véronique Genest a alors tenté de faire ses excuses en assurant qu'elle voulait simplement rendre hommage à son ami disparu.



J’espère que vous plaisantez ? Effacez cela tout de suite. Vous avez un toupet monstrueux. 1/Ça n’est pas ce qui s’est passé. 2/Dévastée mais absente aux obsèques. Un peu de respect peut être ? Merci. https://t.co/bGfCdEo8TP — SOSHY (@soshy) October 13, 2020

Par E.S.