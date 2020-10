Sylvain Mirouf privé de sa fille, ses douloureuses confidences (exclu vidéo)

C’est à l’âge de 7 ans que Sylvain Mirouf devient un passionné de la magie. Après avoir reçu son premier coffret de magie en guise de cadeau d’anniversaire, Sylvain Mirouf prend des cours pour apprendre de nouveaux tours et s’améliorer. En 1994, il rencontre Michel Drucker grâce à Patrick Timsit et multiplie les apparitions télévisées. Alors que sa carrière décolle, Sylvain Mirouf décide brusquement d’y mettre un terme. Pour cause, l’animateur et illusionniste devient papa d’une petite fille à qui il souhaite offrir une vie loin du tourment médiatique. Mais la rupture avec la mère de sa fille complique la vie de Sylvain Mirouf. Invité de "L’instant Deluxe" sur Non Stop People ce mardi 20 octobre 2020, l’animateur a confié : "Je suis encore en procédure. Au bout de quatre ans, ça ne s’arrête pas. C’est un cauchemar (…) J’ai le coeur en miettes. J’ai traversé trois ans d’arrêt de travail. Je découvre un sujet que je ne connaissais pas qui s’appelle l’aliénation parentale. Il y a un parent, parfois c’est la maman, parfois c’est le papa, qui d’un coup utilise l’enfant pour se venger d’un échec de couple".

"Mon histoire est très atypique"

Sylvain Mirouf n’a pas vu son enfant depuis un an et demi. "Cette petite, c’est vraiment horrible ce qu’elle a vu, vécu, subi (…) Je suis vraiment en pétard contre les gens qui prétendent agir pour la protection de l’enfance et qui sont des gens qui manquent de formation, qui commettent des entraves, des escroqueries au jugement, qui refusent de rencontrer ma fille sous ma garde et qui piétinent des rapports d’expertise de psy qui sont sans appel sur le constat", déplore-t-il avant d’avouer : "Mon histoire est très atypique. Je ne peux pas en parler dans les médias parce qu’elle est très très grave. Je n’ai pas envie que ça suive ma fille toute sa vie. C’est une histoire hallucinante, c’est un roman. Je pourrais en faire un film". Aujourd’hui de retour sur le devant de la scène médiatique, Sylvain Mirouf compte bien dévoiler à sa fille sa passion pour la magie. "J’ai décidé de me remettre en selle dans les médias pour que ma fille soit fière de son papa. Je lui ai caché pendant des années qui j’étais. Je ne lui ai jamais montré un passage télé", a-t-il aussi expliqué face à Jordan Deluxe.

Par Matilde A.