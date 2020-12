Sylvie Tellier attaquée par Geneviève de Fontenay, elle répond

La guerre des Miss est-elle déclarée ? En plus de devoir faire face aux nombreuses accusations de tricherie des comités régionaux par d’anciennes candidates, Sylvie Tellier doit affronter les reproches et critiques de Geneviève de Fontenay. Alors que le concours de beauté célèbrera son centenaire le 19 décembre prochain, la dame au chapeau n’a visiblement toujours pas digéré son départ de l’entreprise. Pire encore, elle reproche à sa successeuse de lui avoir carrément "volé" sa vie en plus de déplorer "l’indécence extrême" de l’organisation de la prochaine élection qui se déroulera au Puy du Fou.

Invitée sur le plateau de "L’info du vrai" sur Canal+ mercredi 2 décembre, celle qui a été élue Miss France en 2001 a réagi aux reproches de la dame au chapeau. "Geneviève, je lui rends hommage. Elle fait partie de Miss France. Miss France c’est elle. Moi, je n’ai fait que prendre la suite". Et de poursuivre : "Il ne faut pas oublier que Geneviève a quand même vendu Miss France... pour une grosse somme d’argent. Donc dire qu’on lui a volé une marque qu’elle a vendue, c’est un peu compliqué quand même…".

Sylvie Tellier prête à "sortir les griffes"

Ce n’est pas la première fois que Sylvie Tellier réagit aux nombreuses remarques de Geneviève de Fontenay. Lors de la conférence de presse des Miss, le 30 novembre 2020, elle avait lancé : "Depuis quelque temps, je suis très attaquée par Geneviève sur ma personne. Je suis quelqu'un qui respecte Geneviève parce que j'ai été élue à ses côtés et je suis très respectueuse de l'investissement et du travail qu'elle a donnés pour faire en sorte que le concours Miss France devienne ce qu'il est. Vous ne m'entendrez rarement ou presque jamais dire du mal de Geneviève, même si je suis très affectée par ses attaques depuis plusieurs mois. Je suis très blessée".

Sylvie Tellier a toutefois mis en garde ses détracteurs en quête de "buzz" : "Je n'hésiterais pas à sortir les petites griffes. On sait très bien que le mois qui précède Miss France tout est bon pour faire de la polémique, en revanche je me permettrais de taper du poing sur la table si je vois qu'on essaye de gâcher l'aventure de nos Miss". Quant à ceux qui l’accusent de ne pas respecter les gestes barrières, elle a répondu : "On est extrêmement respectueux des protocoles sanitaires, les Miss ne mangent pas dans des restaurants, nous avons créé une bulle covid, les jeunes femmes ont été isolées, testées, il y a des prises de températures quotidiennes, il y a un port du masque".