Sylvie Tellier : ce message piquant qu'elle aurait envoyé à Geneviève de Fontenay

Dans un peu plus d'un mois doit avoir lieu le concours Miss France. Mais avec la crise du coronavirus, ce dernier est évidemment remis en cause. Ce mardi 10 novembre, Sylvie Tellier et le comité Miss France annonçaient que le concours était exceptionnellement reporté. Alors qu'il devait se dérouler le 12 décembre, c'est finalement le 19 décembre que les 29 candidates tenteront de reporter la couronne tant convoitée.

Malgré les complications, Sylvie Tellier ne souhaite pas annuler cette année, et pour cause, l'année 2021 marque le centenaire du concours. À cette occasion, le comité Miss France sort un livre "Miss France 1920 - 2020" marqué par l'absence de Geneviève de Fontenay.

"arrêtez d'essayer de me donner des leçons"

En effet, la dame au chapeau a quitté le comité en 2010, mais tenait malgré tout à être présente pour le centenaire de l'élection. Mais selon ses dires, Sylvie Tellier en aurait décidé autrement. Une étonnante déclaration d'autant plus que l'ancienne Miss France lui a dédié la préface du livre. "Cette année nous célébrons les 100 ans des concours de beauté en France. Une institution Miss France qui n’aurait pas cette place en 2020 si vous et votre compagnon Louis ne lui aviez pas dédié votre vie".

Alors que l'on pensait que les tensions étaient apaisées, Gilles Verdez a fait d'étonnantes révélations. Ce mardi 10 novembre, le chroniqueur a dévoilé un message pour le moins virulent que Sylvie Tellier, en guerre avec Jean-Pascal Lacoste aurait envoyé à Geneviève de Fontenay. "C'est vous qui êtes partie en claquant la porte ! Alors arrêtez d'essayer de me donner des leçons et encore moins de m'insulter ! Vous avez dépassé les bornes ! (...) Je me rends compte que vous êtes une personne méchante qui ne vit que dans la rancoeur".

Par J.F.