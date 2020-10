Sylvie Tellier : cette touchante lettre adressée à Geneviève de Fontenay

Le concours Miss France fête cette année ses 100 ans. À cette occasion, Sylvie Tellier, ancienne miss désormais patronne du comité Miss France, sort un livre "Miss France 1920-2020". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la sortie de cet ouvrage a ravivé les tensions entre elle et Geneviève de Fontenay, ancienne directrice du comité avant sa démission en 2010. En effet, Sylvie Tellier, récemment accusée de triche, tenait à ce qu'elle mette la main à la pâte, mais Geneviève de Fontenay aurait refusé comme elle l'a déclaré dans une interview accordée à TV Mag. "Elle avait d’abord accepté, avant de se raviser. Aujourd’hui, elle refuse même de célébrer le centenaire parce que les premières élections ne portaient pas le nom de Miss France !".

Mais Sylvie Tellier a bien l'intention de lui rendre hommage. Dans la préface du livre, elle décide de lui adresser une lettre, pleine d'émotion : "Cette année nous célébrons les 100 ans des concours de beauté en France. Une institution Miss France qui n’aurait pas cette place en 2020 si vous et votre compagnon Louis ne lui aviez pas dédié votre vie", commence-t-elle.

"merci d'avoir changé nos vies..."

"J’espère qu’il vous permettra de revivre d’incroyables moments, ceux sur les routes de France au volant de votre DS aux côtés de l’homme de votre vie, mais aussi de comprendre les évolutions nécessaires que nous avons apportées à ce concours pour qu’il continue de grandir avec son temps, avec notre société et les femmes qui la composent. J'aurais aimé écrire cette histoire avec vous pour que vous puissiez nourrir ce livre de vos nombreuses anecdotes, mais je comprends aussi votre réticence à vous remémorer le passé et je respecte votre pudeur". Sylvie Tellier choquée par les récents propos d'Alexandra Rosenfeld, tient ensuite à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour les Miss.

"Au nom de toutes les Miss France, je souhaite vous dire merci. Merci d’avoir porté ces valeurs aussi haut et de me les avoir enseignées. Merci de vous être battue pour faire imposer ce concours, merci d’avoir changé nos vies…"

Par J.F.