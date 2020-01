Sylvie Tellier en deuil, un membre du comité Miss France est décédé

Sylvie Tellier enchaîne les hommages ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Actuellement en Guadeloupe avec Clémence Botino, la nouvelle Miss France 2020, Sylvie Tellier n'a pas hésité à adresser un tendre message à sa mère sur Instagram en légende d'une photo les représentant toutes les deux : "Parce que tu es la plus belle, la plus douce et la plus inspirante des mamans. Je t’envoie toute ma force et mon amour". Mais quelques heures plus tard, Sylvie Tellier a révélé une terrible nouvelle à ses abonnés sur Twitter, celle de la mort du délégué bourguignon de Miss France Michel Marinelli : "La famille Miss France est en deuil aujourd'hui. Notre ami et délégué bourguignon, Michel Marinelli, nous a quitté aujourd'hui. Tous nos délégués régionaux se joignent à moi pour adresser nos pensées et notre soutien à sa famille".

"Tu vas nous manquer"

Sur Facebook, toutes les régions ont eu une pensée pour cet homme qui a été un membre pilier de l'organisation : "C'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce le décès de notre président fondateur. Il y a 28 ans, en 1992, il avait créé le Comité Miss Bourgogne avec Madame Geneviève de Fontenay, qui a transmis le relais en 2010 à Miss France Organisation avec notre Directrice générale, Madame Sylvie Tellier. Nous pensons beaucoup à toute sa famille. Michel laisse un grand vide au comité. On peut être fier de lui, pour sa gentillesse, son don de réunir les gens, son écoute. Tu vas nous manquer Michel", explique le Comité Miss Bourgogne sur Facebook. Cette triste nouvelle intervient quelques mois seulement après la mort tragique par accident de Gaëlle Voiry, Miss France 1990. L'enterrement de Michel Marinelli aura lieu le samedi 18 janvier 2020, à 11h, en l'église de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

Par Alexia Felix