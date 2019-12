Sylvie Tellier fait fondre la Toile avec un cliché adorable de son fils en vacances

La pression peut redescendre d'un cran. Après des semaines bien mouvementées à cause de la préparation de l'élection de Miss France 2020, Sylvie Tellier peut enfin souffler un peu. Cette aventure a particulièrement été éprouvante pour la Présidente du comité Miss France. Sylvie Tellier avait expliqué que la mauvaise ambiance régnait au sein du groupe et qu'elle avait du jouer au gendarme afin de recadrer les miss. En tout cas, depuis le 14 décembre 2020, Sylvie Tellier doit s'occuper d'une toute nouvelle miss qui a pris la relève de Vaimalama Chaves. Clémence Botino, miss Réunion, a été sacrée la plus belle femme de France en 2020 et devra représenter le drapeau tricolore aux côtés de Sylvie Tellier. Cependant, avant de commencer cette nouvelle année, la mère de trois enfants se ressource auprès de sa famille lors de vacances bien méritées !

"Première neige pour mon petit amour"

Sylvie Tellier a mis de côté les polémiques entourant l'élection Miss France 2020 pour profiter de sa famille. La jeune maman a posé ses valises à Avoriaz et ses vacances à la neige ont marqué une nouvelle étape dans la vie de son fils. En effet, le petit Roméo, né en juillet 2018, a fait ses premiers pas à la montagne et même dans la neige. Sylvie Tellier, qui a un nouveau projet avec Miss Provence, a d'ailleurs immortalisé ce moment en partageant un cliché adorable sur Instagram. Son fils apparaît emmitouflé dans sa combinaison de ski avec un grand sourire qui se dessine sur ses lèvres. Pour accompagner cette photo attendrissante, l'ex Miss France 2002 a inscrit la légende suivante : "Première neige pour mon petit amour.". Un cliché qui a fait fondre ses milliers d'abonnés.

Par Solène Sab