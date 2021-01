Sylvie Tellier - Jean-Pascal Lacoste : ce SMS qu'il lui a envoyé dans un but précis (Exclu vidéo)

Jean-Pascal Lacoste est le premier invité d'Evelyne Thomas en cette nouvelle année 2021. Dans un premier extrait, le chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a raconté comment il a été approché pour participer à la "Star Academy" en 2001. "J'ai été recruté en casting sauvage. C'était ma dernière saison en tant que pompier sur la plage (...) On est venu me voir en me disant : 'On fait un jeu télé où il faut chanter'. Je leur ai dit : 'Si c'est une blague (...) vous vous servez un café, moi je surveille des gens'. Ils sont restés toute la journée, ils m'ont regardé faire un peu le pitre. Et le soir, ils m'ont dit : 'Chante nous une chanson, fais quelque chose'. J'ai fait une connerie face à la caméra et de fil en aiguille, ils m'ont rappelé et je me suis retrouvé sur le prime", raconte-t-il.

Une participation qui a été difficile à vivre pour ses parents, plus particulièrement pour sa maman. "Je la voyais souvent pleurer parce qu'on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Donc ils vont voir mes parents en disant : 'Oui ton fils, ceci, cela'. C'est très dur pour des parents", poursuit-il.

"Elle a failli mettre mon couple en péril"

Jean-Pascal Lacoste a aussi profité de cet entretien pour revenir sur sa brouille avec Sylvie Tellier qu'il a souvent taclée dans "Touche pas à mon poste" dernièrement. Cette dernière est la demi-soeur de sa compagne actuelle, Delphine. "Elle a dit à Delphine : 'Il ne faut surtout pas que tu sortes avec quelqu'un de la télé' alors que je ne la connais pas et je ne la connais toujours pas. Je n'aime pas qu'on juge les gens si on les connaît pas. Je n'aime pas comment elle gère les Miss France. C'est 1940 encore les Miss France. J'aimerais bien qu'on voit des femmes au naturel (...) Il y a un moment, il faut évoluer. Le problème, c'est que je dis les choses. Et je dis souvent ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Je n'entends que des trucs du genre : 'Sylvie Tellier ceci, cela'. Dites-le !" commence-t-il dans un extrait inédit.

Qu'est-ce qui l'agace chez elle ? "Elle s'est permis de critiquer, elle a failli mettre mon couple en péril en disant à mon beau-père : 'Ce mec de la télé, il ne faut pas être avec des gens de la télé'. La télé, ça l'a fait bouffer quand même, donc il faut pas qu'elle s'en plaigne. C'est juste cette attitude qui m'a un peu gonflé. J'ai tout fait pour un peu l'énerver, ça l'énerve", répond-t-il. Il révèle ensuite lui avoir envoyé un SMS dans un but bien précis. "Je lui ai fait un petit texto en lui disant : 'Si tu veux, on boit un café. Même si on ne s'aime pas après, au moins qu'on se voit (...) Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, mais au moins, on s'est vu'", dit-il S'il ne précise pas si ce SMS est resté sans réponse ou non, il ajoute qu'elle n'est pas "quelqu'un de foncièrement gentil".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV