Sylvie Tellier : Jean-Pascal Lacoste veut se réconcilier avec sa belle-soeur

La guerre est-elle enfin terminée ? Jean-Pascal Lacoste a lancé les hostilités et affirmé avoir une dent contre Sylvie Tellier lors d’interventions dans plusieurs médias. Pourtant, la directrice du comité Miss France n’est autre que la belle-soeur du chroniqueur de Cyril Hanouna. "On ne s’entend pas du tout. Moi je ne l’apprécie pas du tout, parce qu’elle s’est permise de me juger sans me connaître. Je ne la connais pas, mais quand j’ai rencontré sa sœur, ce n’était pas bien de sortir avec quelqu’un de la télé", avait expliqué Jean-Pascal Lacoste sur le plateau de Cyril Hanouna. L’ancien candidat de "La Star Academy" avait également précisé qu’il ne souhaitait pas l’inviter à son mariage avec Delphine Tellier. Si Sylvie Tellier n’a jamais répondu publiquement aux attaques de Jean-Pascal Lacoste, qui n’a pas hésité à la tacler à plusieurs reprises, il semblerait que le temps de la réconciliation a sonné !

Jean-Pascal Lacoste veut "enterrer la hache de guerre"

Ce vendredi 6 novembre 2020, Jean-Pascal Lacoste a expliqué dans "TPMP Ouvert à Tous" avoir envoyé un SMS à Sylvie Tellier pour "enterrer la hache de guerre". Le chroniqueur a lu ce joli texto en plateau. "Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer, néanmoins accepterais-tu que l'on puisse se voir afin d'enterrer la hache de guerre. Essayons de nous rencontrer et de nous connaître de manière simple. Et je suis sûr qu'on arrivera à s'expliquer sur nos convergences. Il est important, je pense, de communiquer en dehors des médias. Amitié à toi et à ta famille", lui a-t-il envoyé. Pour l’heure, Jean-Pascal Lacoste n’a pas obtenu de réponse de la part de Sylvie Tellier. Affaire à suivre donc !

Par Matilde A.