Sylvie Tellier : la guerre avec Jean-Pascal Lacoste bientôt terminée ?

Les réunions de famille doivent être mouvementées chez les Tellier. Et pour cause, la présidente du comité Miss France ne s'entend pas du tout avec le futur mari de sa soeur qui n'est autre que Jean-Pascal Lacoste.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l'ancien candidat de la Star Academy s'était confié sur le sujet et avait expliqué l'origine de cette brouille. "Je ne l'ai jamais rencontrée et elle s'est permis de faire une chose... Quand on s'est rencontré avec Delphine Tellier, elle lui a dit : 'Tu ne vas quand même pas sortir avec un mec de la télé.' Moi, ce qui m'emmerde, c'est que la télé, ça la fait bouffer, Sylvie Tellier, donc il faut qu'elle arrête !"

"je leur souhaite énormément de bonheur"

Et il semblerait que Jean-Pascal ait du mal à digérer ses attaques. Quelques jours plus tard, il avait réitéré : "On ne s’entend pas du tout. Moi je ne l’apprécie pas du tout, parce qu’elle s’est permis de me juger sans me connaître. Je ne la connais pas, mais quand j’ai rencontré sa sœur". Mais il semblerait qu'il soit prêt à enterrer la hache de guerre. Sur le plateau de TPMP il avait dévoilé le texto qui lui avait envoyé : "Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer, néanmoins accepterais-tu que l'on puisse se voir afin d'enterrer la hache de guerre. (…) Amitié à toi et à ta famille".

Jean-Pascal Lacoste n'avait pas encore eu de réponses et c'est désormais chose faite ! Au micro de Cauet, Sylvie Tellier a réagi : "Je n'ai malheureusement pas le plaisir de la voir souvent, je la connais très très peu, je leur souhaite à tous deux énormément de bonheur ensemble".

Par J.F.