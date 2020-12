Sylvie Tellier recarde Jean-Pascal Lacoste après ses nombreuses attaques

En plus des révélations chocs d’anciennes candidates accusant le concours Miss France de tricherie et les critiques de Geneviève de Fontenay, Sylvie Tellier doit affronter… son beau-frère. Chroniqueur dans l’émission de "Touche pas à mon poste", Jean-Pascal Laoste ne s’est pas gênée pour enfoncer la chef des Miss notamment en la qualifiant de "morue". Lassée de ces remarques, celle qui a été élue reine de beauté en 2001 a répondu à l’ancien candidat de la "Star Académy". Invitée sur les ondes de Sud Radio ce jeudi 3 décembre, elle a commencé par clarifier ses liens avec l’acteur aperçu dans "Section de recherche" : "Déjà, je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais, jamais ! Je ne l'ai jamais eu au téléphone".

Avant de poursuivre : "A priori, depuis la rentrée, toutes ses attaques lui ont permis d'être très présent dans un programme sur C8. Bon… Je ne sais pas... Quand va-t-on va recevoir sur un plateau télé un spécialiste d'Enedis qui va dire que j'ai raté mon rendez-vous de changement de compteur ? C'est terrible. On est dans une société où on donne la parole à des gens sans vérifier les informations ». Si elle accepte et respecte que "Jean-Pascal ait de l’animosité" envers elle, elle estimé : "Je ne vais pas l'appeler pour savoir pourquoi il ne m'aime pas. Il a le droit". En revanche, "il ne faut pas faire croire qu'on se connait et que je refuse un dialogue. Encore une fois, je ne connais pas cette personne”.

Sylvie Tellier proche de la compagne de Jean-Pascal laCoste et sa compagne ?

Un discours qui tranche avec ses précédentes déclarations sur les attaques de Jean-Pascal Lacoste à son encontre. Invitée dans l’émission de Sébastien Cauet sur NRJ, en novembre 2020, elle avait déclaré : “Les histoires de famille sont très denses, je fais partie d'une famille recomposée, mon papa et ma maman se sont séparés quand j'étais très jeune. Mon papa a refait sa vie et a eu d'autres enfants et effectivement il s'avère que Jean-Pascal fréquente une jeune femme qui est la fille de mon papa. Je n'ai malheureusement pas le plaisir de la voir souvent, je la connais très très peu, je leur souhaite à tous deux énormément de bonheur ensemble".

Par C.F.