Sylvie Tellier : Sa réponse à Rachel Legrain-Trapani, grande absente de son livre sur Miss France

La tension chez les Miss serait-elle à son comble ? À quelques semaines du centenaire du concours de beauté, les déclarations polémiques sur le comité se multiplient. Pas question pour autant de gâcher les célébrations. Bien décidée à honorer ce grand anniversaire, Sylvie Tellier met les petits plats dans les grands pour organiser une soirée digne de ce nom que les téléspectateurs pourront suivre en direct sur TF1, le 19 décembre prochain.

En attendant de découvrir les 29 candidates, les fans de Miss France (re)vivent l’histoire du concours dans le livre "Miss France - 1920-2020", publié par Sylvie Tellier. Si de nombreuses jeunes femmes ont eu la chance de participer au projet, Rachel Legrain-Trapani, élue en 2007, regrette de n’avoir eu droit qu’à une petite photo d’elle "avec d'autres Miss régionales" dans l'ouvrage. Dans les colonnes de Closer, la cheffe des reines de beauté a expliqué : "Je peux comprendre qu'elle aurait aimé être plus représentée. Mais ça a été un vrai défi de résumer cent ans en 166 pages... J'ai vraiment tenu à ce que chacune soit présente dans l'ouvrage, soit par l'image, soit par le texte".

Sylvie Tellier face aux attaques

Avant de poursuivre : "J'ai essayé de toutes les réunir autour d'un même projet. Même si les élections des débuts ne ressemblaient pas à celles d'aujourd'hui et que le rôle comme le statut des Miss France ont évolué avec les époques, ce titre et ce coup de baguette magique nous lient". Pour autant, celle qui a succédé à Geneviève de Fontenay s’est dite "très fière de cet ouvrage". "C'est un livre à offrir et un bel objet à conserver. Ma volonté était de raconter cent ans de féminité et d'évolution du concours à travers de belles images et de nombreux témoignages pour partager les coulisses, les anecdotes et les moments forts du concours".

Quant aux nombreuses critiques à son égard, elle a déclaré : "Les critiques m'affectent, je ne suis pas faite d'acier trempé. Mais je sais aussi prendre de la distance avec cet univers médiatique, car je sais comment il fonctionne. Je prends les attaques à cœur quand elles sont fondées ou qu'elles viennent de personnes auxquelles je suis attachée".

Par C.F.