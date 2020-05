Sylvie Tellier : ses enfants de retour à l'école le 11 mai ?

Depuis plusieurs semaines maintenant le débat fait rage concernant le retour des enfants à l'école. En effet, le gouvernement a annoncé la réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai. Cette décision a été largement commentée, c'est pourquoi Emmanuel Macron a dû mettre de nouvelles mesures en place pour que cette rentrée se fasse de manière très sécurisée. Le président de la République a annoncé qu'elle aura lieu sur la base du volontariat et que le nombre d'enfants par classe sera divisé par deux.

Les parents ont dû faire face à un choix cornélien, à savoir laisser leur progéniture en confinement encore quelques semaines ou les autoriser à reprendre le chemin de l'école. Et Sylvie Tellier, qui s'est récemment confiée sur Miss France 2021, a tranché. Interrogée par l'hebdomadaire Ici Paris, la directrice du comité Miss France s'est exprimée sur le confinement mais également sur la vie d'après.

la sécurité avant tout

Maman de trois enfants Oscar, 10 ans, Margaux, 6 ans et Roméo, 21 mois, elle a dû se poser la question quant au retour à l'école après des semaines de classe à la maison : "Ils ne sont pas autonomes et ont parfois du mal à se concentrer. À cet âge-là, il faut être tout le temps avec eux, ce qui n’est pas facile quand papa et maman travaillent".



Pour Syvlie Tellier, accusée de sexisme, la question ne s'est pas posée. "A l’heure où je vous parle, j’y suis assez favorable. Après un mois et demi de confinement, les enfants ont besoin de retrouver une vie sociale et de revoir leurs amis. Faut-il encore que leur école mette en place des rotations et allège le nombre d’élèves par classe." Elle avoue ensuite ne pas avoir de craintes concernant le respect des mesures de sécurité et de distanciation sociale "Je fais confiance à mes enfants, ils connaissent déjà les gestes barrière".

Par J.F.