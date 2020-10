Sylvie Tellier tricheuse à Miss France ? Les surprenantes révélations de Gilles Verdez dans TPMP

Depuis 2007, Sylvie Tellier fait partie de la direction du comité Miss France. Treize ans après cette arrivée au sein du comité, Geneviève de Fontenay a toujours dû mal à digérer le fait que la jolie blonde prenne de plus en plus de place : "J'ai essayé tout le temps d'être bien avec elle, mais là, je m'aperçois qu'elle vole ma vie (...) Elle veut organiser ce centenaire des Miss et ça, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est un hold-up sur ma vie, sur Louis de Fontenay, sur l'image de Miss France que j'ai donnée pendant toute cette vie" a confié la dame au chapeau dans l'émission d'Evelyne Thomas sur la chaîne Non Stop People.



Dans la suite de cette interview, la vieille dame de 88 ans a laissé entendre que Sylvie Tellier aurait menti sur son âge lors de l'élection Miss France 2002, en décembre 2001. "La moitié des gens qui était là ne voulait pas qu'elle soit élue, parce qu'elle avait déjà 24 ans, mais je pense qu'elle avait peut-être un peu plus aussi" a-t-elle lâché.

Sylvie Tellier aurait menti sur sa taille selon Gilles Verdez

Ce mardi 13 octobre 2020, Gilles Verdez n'a pas manqué de réagir à ces propos sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. "Je ne sais pas si elle a menti sur son âge mais j'ai une grosse info : 'Sylvie Tellier, elle a menti sur sa taille !'" a-t-il déclaré avec assurance.



"Elle a été Miss France 2002, avant cela, elle était Miss Lyon et quand ils sont arrivés une semaine avant l'élection, on les a mesurées à la toise. Et en fait elle a mis des talonnettes, elle a triché ! Elle a mis des talonnettes dans ses bas. On m'a dit ça aujourd'hui et la dame qui l'a mesurée m'a raconté ça" a continué le chroniqueur de Cyril Hanouna.

"Elle a été dénoncée par sa copine de chambre. Cela a été rapporté au chorégraphe, rapporté à la direction et normalement elle aurait dû être exclue mais comme l'élection était déjà engagée, on l'a autorisée à poursuivre la compétition" a-t-il conclu sous le regard stupéfait de ses collègues.

Par E.S.