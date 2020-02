Sylvie Tellier : Un mannequin en fauteuil roulant l'interpelle

Le concours Miss France est-il prêt à changer ? Alors que l'événement est accusé de grossophobie, Sylvie Tellier a fait savoir en novembre dernier sur le plateau de TPMP qu'elle n'était pas prête à laisser des femmes voilées participer au concours Miss France : "On n'a pas envie de faire de la propagande politique ou religieuse. On est un concours pour tous les Français". Et ce mercredi 5 février, Sylvie Tellier a été interpellée par Nadjet Meskine pour ouvrir le concours aux personnes en situation de handicap. Élue Miss Monde en fauteuil roulant en 2017, Nadjet Meskine a confié dans une interview réalisée par des étudiants de l'École de journalisme de Toulouse (EJT) avoir pris contact avec le Comité Miss France : "Je me suis dit pourquoi pas appeler le Comité au téléphone, y aller carrément au culot ! Ils avaient dit qu'ils me rappelleraient. J'ai rappelé, mais je n'ai toujours pas eu de réponse".

Des femmes handicapées au concours Miss France ?

Nadjet Meskine a pourtant pu rencontrer Sylvie Tellier pour lui parler de son projet : "Je me suis présentée, je lui ai expliqué ce que j'avais fait ainsi que mon projet en lui disant que je voulais créer un concours officiel et que j'aimerais avoir son aide et sa collaboration. On en a parlé partout dans les médias, mais à ce jour je n'ai toujours pas eu de réponse et je ne compte pas lâcher. J'espère au bout d'un moment avoir gain de cause, il ne faut pas lâcher". Si la jeune femme espère pouvoir créer un concours à part, elle garde espoir de pouvoir un jour participer à Miss France : "Pourquoi pas un jour mixer les deux ? Sylvie Tellier avait dit qu'elle ouvrirait le concours aux transsexuels, alors pourquoi pas à des personnes en situation de handicap ?".

Par Alexia Felix