Sylvie Tellier "voleuse" et "menteuse" d'après Geneviève de Fontenay, Malika Ménard réagit (Exclu vidéo)

Jeudi 19 novembre, Jean-Marc Morandini a reçu Geneviève de Fontenay dans son émission "Morandini Live" qu'il présente quotidiennement sur CNews et Non Stop People. Si la dame au chapeau a souhaité s'exprimer, c'est pour revenir sur l'annonce de son boycott des 100 ans de Miss France. Et encore une fois, elle n'a pas été tendre avec Sylvie Tellier.

"Je suis en colère contre elle. Au fur et à mesure que le temps passe, elle veut dominer. Elle ne m'a jamais parlé de ce centenaire (...) Elle a annoncé au Puy du Fou que je serai là, c'est faux", lâchait-elle. A-t-elle le sentiment que Sylvie Tellier lui a menti ? "Bien sûr qu'elle a menti. C'est une menteuse - elle a fait croire aux Miss que je serai là - et une voleuse. Elle m'a volé cette histoire du centenaire", répondait-elle dans la suite de l'entretien.

"C'est un vieux couple"

Ce week-end, Mickael Dorian a reçu Malika Ménard dans "Good Morning Week-End", l'émission qu'il présente sur Non Stop People. Si la Miss France 2010 a pu parler de son livre "Fuck les complexes" - revenant sur l'agression qu'elle a subie à 5 ans - elle a aussi accepté de réagir aux propos de Geneviève de Fontenay sur Sylvie Tellier. "Je ne vois pas trop pourquoi elle dit que c'est une voleuse", a-t-elle commencé. Après avoir écouté les explications du présentateur sur cette histoire, la jeune femme a poursuivi : "Qu'est-ce qu'elle aurait fait Geneviève de Fontenay puisque c'est la société Miss France ? Elle a vendu ses parts, c'est Endemol qui produit. Comment elle aurait voulu être incorporée au projet ? Evidemment qu'elle a sa place, ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans la tête de Sylvie Tellier. Elle sait qu'elle doit beaucoup à Geneviève de Fontenay".

"Vous croyez qu'on arrivera un jour à les réconcilier ?" lui a demandé Mickael Dorian. "Je pense qu'elles sont plus ou moins réconciliées. C'est un vieux couple. Elle se fâche, elle se dispute, elle se réconcilie, elle s'aime, elle ne s'aime plus. Elles ne perdent jamais vraiment le contact", lui a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV