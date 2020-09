Taku Sekine mort : Le chef nippo-français s'est suicidé à l'âge de 39 ans

Une nouvelle bouleversante. Le chef cuisinier Taku Sekine est mort ce lundi 28 septembre à l'âge de 39 ans. Le passionné de cuisine s'est donné la mort après avoir sombré dans une terrible dépression. Le chef nippo-français avait été accusé d'agression sexuelle et son nom avait été cité par le site Atabula comme l'a expliqué France 3 Paris Ile-de-France. Le chef s'est enfermé dans une spirale infernale après ses accusations démenties : "Privé de son droit d'exercer son talent, Taku Sekine, qui vivait pour la cuisine, s'est enfermé en l'espace de deux mois dans une violente spirale de dépression, explique sa compagne. Cette atteinte à son honneur et à son intégrité était profonde. Dans un processus dépressif identifié et connu des médecins, Taku Sekine a perdu de vue comment il pouvait s'extraire de ce déferlement", s'est exprimée sa compagne.

Une terrible dépression

La terrible nouvelle est tombée ce mardi 29 septembre. C'est sa compagne, Sarah Berger, qui a annoncé cette tragédie dans une story Instagram en partageant un communiqué. La veuve de Taku Sekine a expliqué : "Les conditions de la mort de Taku Sekine ne sont ni ordinaires ni accidentelles. Taku Sekine a mis fin à ses jours, emporté par une grave dépression consécutive à sa mise en cause publique - sur les réseaux sociaux et sur un site spécialisé -, avec une récurrence s'apparentant à un véritable acharnement. Certains acteurs, notamment de la presse, ont sciemment, en quelques semaines et en l'absence totale de plainte, ruiné la réputation de Taku Sekine.".

"Taku Sekine a mis fin à ses jours"

Un message bouleversant qu'elle a poursuivi : "Ces personnes mal intentionnées, bafouant toute déontologie et toute règle de respect de la présomption d'innocence, ont fait courir des ragots mensongers sur les réseaux sociaux et ont organisé une brutale campagne de destruction du réseau de Taku Sekine, appelant chaque acteur du milieu de la gastronomie pour répandre des calomnies et les mettant en garde de travailler avec lui. Ils n'ont bien sûr jamais osé le contacter directement.". Le chef japonais, qui avait ouvert deux restaurants à Paris, laisse derrière lui une femme, un enfant, une famille, de nombreux amis et des fans.

Par Solène Sab