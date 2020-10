Tarek Boudali : la surprenante anecdote liée à son nouveau film "30 jours max"

En 2017, Tarek Boudali endossait le rôle de réalisateur pour la toute première fois grâce au film "Épouse-moi mon pote". L'acteur de 40 ans est à la fois passé derrière et devant la caméra puisqu'il joue également dans ce long-métrage dans lequel il donne encore la réplique à son ami, l'acteur Philippe Lacheau. Le film - qui a failli engendrer une polémique au moment de sa sortie au cinéma - sera diffusé ce mardi 13 octobre 2020 sur M6, dès 21h.



Trois ans après ce succès, Tarek Boudali joue à nouveau les réalisateurs et signe un nouveau film intitulé "30 jours max" qui sort en salles ce mercredi 14 octobre 2020. Là encore, l'acteur de 40 ans s'illustre derrière la caméra... tout en faisant honneur à son statut d'acteur puisqu'il tient le rôle principal du long-métrage. Dans "30 jours max", Tarek Boudali incarne Rayane, un jeune flic trouillard et maladroit, et de fait, souvent moqué par ses collègues policiers. Mais voilà... Le jour où il apprend (à tort) qu’il n’a plus que trente jours à vivre, il décide de tout tenter pour devenir un héros au sein de son commissariat.

Tarek Boudali reconnu par un voleur en pleine immersion

Pour que le rendu soit parfait, l'acteur - à qui on a prêté une relation avec une ancienne Miss France - n'a pas hésité à s'infiltrer dans les rangs de la police. "La préfecture de police de Paris a accepté cette petite immersion. J'ai participé à une ronde avec la BAC (Brigade Anti-criminalité, ndlr) de jour et de nuit. C'était super !" confie le comédien à nos confrères de TV Mag.



Une immersion qui a donné lieu à une amusante anecdote : "Surtout qu'on a vécu une petite histoire cocasse... Nous avons fait une course-poursuite avec des voleurs de voitures à 3 heures du matin. Les agents réussissent finalement à choper les gars. Une fois la situation sous contrôle, le chef de la police me signale que je peux sortir du véhicule et l'un des voleurs me reconnaît car je suis le pote de son cousin... Le monde est petit !".

Par E.S.