Tatiana-Laurence, ex-femme battue : elle raconte sa "mise à mort" (Exclu vidéo)

Tatiana-Laurence est l'invitée d'Evelyne Thomas sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'ancienne candidate de "Secret Story" s'est confiée sur le calvaire que sa maman a vécu avec son compagnon de l'époque avant de mourir dans une mare de sang. "Un jour, elle m'a préparé à sa mort. Elle m'a dit qu'elle allait mourir (...) Je rentrais de l'école, elle m'a assise et elle m'a dit : 'Tu sais, un jour, il va y arriver. Encore dernièrement, il a dévissé les roues de ma voiture. Il m'endort le soir lorsque je mange où je bois, il met des calmants (...) De toute façon, je vais mourir. Je veux que tu sois une femme forte, digne, je veux que tu t'occupes de ta soeur, que tu réussisses dans la vie'. Elle a accéléré mon éducation (...) C'était un trop-plein pour moi, je l'ai très mal vécu. Je n'ai pas accepté au départ de lui dire : 'Oui maman, je te promets' et après dans les pleurs et dans le déchirement, je lui ai promis que je ferai mon possible", raconte-t-elle.

"Il est rentré dans un jeu très diabolique"

Dans un second extrait, Tatiana-Laurence raconte les violences conjugales qu'elle a subies. C'était bien avant sa grande histoire d'amour avec Xavier Delarue, qui s'est terminée en juillet 2020. Elle a été victime d'un homme très violent, avec lequel elle a eu un enfant, un "enfant du viol", comme elle l'a qualifié dans un livre. "Il me dit : 'Si on a un enfant ensemble, tu seras à moi à vie'. Je tombe enceinte, je pars parce qu'il me surveillait énormément. J'avais parlé d'interruption de grossesse. Je vais à l'hôpital, il est dans le bus. Je vais pour faire mon IVG (...) Il descend avec moi à l'arrêt, je remonte dans le bus d'après, je rentre avec lui et j'ai cet enfant", raconte-t-elle à Evelyne Thomas.

De son accouchement, Tatiana-Laurence n'en garde pas de bons souvenirs. En effet, elle le qualifie de "torture". "Il me frappait pendant l'accouchement", continue-t-elle. À quel moment a-t-elle dit stop ? "Mille fois par semaine, à chaque fois que je m'en allais. Cette histoire s'est arrêtée le jour de ma mise à mort, c'est-à-dire que j'ai tout perdu, mes études, mon travail, ma maison. Je me suis retrouvée chez ses parents, ça a continué", répond-t-elle. Et de conclure : "Le jour de ma mort, c'est quand je suis rentrée chez ses parents (...) Il était derrière la porte, il l'a refermée sur ma tête, j'étais assommée, il m'a traînée tout le long d'un escalier par les cheveux, et là il y avait une chaise. Il m'a dit : 'C'est la chaise de ta mort. J'en ai marre. Ce soir, je me tue, je te tue, je tue notre enfant, faut que ça cesse' (...) Il est rentré dans un jeu très diabolique. Il a essayé de me tuer, mais il n'en avait pas le courage".

