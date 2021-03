Tatiana-Laurence : son récit glaçant sur le décès de sa maman (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" a recu Gil Alma, Karima Charni, Babette de Rozières, Nicoletta et plus récemment Frank Delay, ancien membre des 2Be2. Lors de cet entretien, il était revenu sur la disparition tragique de Filip Nikolic, l'un des membres du groupe qui a rencontré un succès fulgurant à la fin des années 90.

"Je ne le suivais plus trop. On se parlait uniquement au téléphone. On s'est parlé peut-être une fois dans l'année avant qu'il parte, donc je ne sais pas. C'est son propre chemin. Il a rencontré des gens. C'était quelqu'un qui avait viscéralement des doutes, plein de choses. Mis bout à bout, il a pris des médicaments, il a fait des choses", expliquait-il.

"Mon père a brûlé le corps..."

Ce mardi 2 mars, Evelyne Thomas reçoit Tatiana-Laurence dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un échange très fort pendant lequel l'ancienne compagne de Xavier Delarue revient sur le calvaire que sa maman a vécu avec son compagnon de l'époque. "Un jour, elle m'a préparé à sa mort. Elle m'a dit qu'elle allait mourir (...) Je rentrais de l'école, elle m'a assise et elle m'a dit : 'Tu sais, un jour, il va y arriver. Encore dernièrement, il a dévissé les roues de ma voiture. Il m'endort le soir lorsque je mange où je bois, il met des calmants (...) De toute façon, je vais mourir. Je veux que tu sois une femme forte, digne, je veux que tu t'occupes de ta soeur, que tu réussisses dans la vie'. Elle a accéléré mon éducation (...) C'était un trop plein pour moi, je l'ai très mal vécu. Je n'ai pas accepté au départ de lui dire : 'Oui maman, je te promets' et après dans les pleurs et dans le déchirement, je lui ai promis que je ferai mon possible", raconte-t-elle.

Quelque temps plus tard, sa maman a été retrouvée inerte dans une flaque de sang, dans le salon, chez elle. "Je suis petite, je rentre de l'école. Mon père me dit : 'Assis-toi, on a quelque chose à te dire... Ta mère est morte'. Ça a été très rapide (...) Personne ne m'a préparé (...) Mon père était blanc, tremblant. Je me suis projetée dans la mort, mais je pensais que c'était la mort de mon écureuil, de mon lapin ou de ma tortue... Et là, il me le dit comme ça (...) Par la suite, on ne m'a rien dit. J'ai entendu (...) Les parents parlent et pensent que les enfants n'entendent pas. Il faut les préparer", explique-t-elle. Et de poursuivre : "J'ai demandé à faire une autopsie plus tard, mais mon père a brûlé le corps. Il a dit que c'était la volonté de ma mère, ce qui était faux, je le sais (...) Je ne veux pas cracher sur cet homme, c'est le papa de ma soeur. Quelquefois, je me dis que c'est injuste de le dire, c'est pour ça que je ne l'ai jamais nommé et que je l'appelle 'l'autre', mais je suis obligée, pour la mémoire de maman, d'expliquer sa vie, parce qu'elle n'a plus cette parole comme toutes les autres femmes qui sont partis, et hommes".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV